С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболели 2 млн человек, зафиксировано 12 летальных случаев

В Украине сейчас циркулируют вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы Фото: depositphotos.com

"Всего с начала эпидсезона – с 3 октября 2022 года по 5 февраля 2023 года – гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболело 2 059 612 человек. Из них 13,5% – дети до 17 лет", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что это на 56,5% меньше, чем за аналогичный период сезона 2021–2022 годов.

В то же время с начала этого сезона зарегистрировано 12 летальных исходов гриппа, что подтверждено методом ПЦР. В сезон 2021–2022 годов летальных исходов гриппа зафиксировано не было.

Всего против гриппа вакцинировался 143 821 человек, из них 93 695 – медработники и люди, входящие в группу эпидемического риска.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 293,2 на 100 тыс. населения, что на 39,3% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины", – сказано в сообщении.

В основном в Украине сейчас циркулируют вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы, добавили в ЦОЗ.