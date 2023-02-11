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С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболели 2 млн человек, зафиксировано 12 летальных случаев

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В Украине сейчас циркулируют вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы
В Украине сейчас циркулируют вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы
Фото: depositphotos.com

В текущем эпидемическом сезоне в Украине переболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями более 2 млн человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья 10 февраля.

"Всего с начала эпидсезона – с 3 октября 2022 года по 5 февраля 2023 года – гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболело 2 059 612 человек. Из них 13,5% – дети до 17 лет", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что это на 56,5% меньше, чем за аналогичный период сезона 20212022 годов.

В то же время с начала этого сезона зарегистрировано 12 летальных исходов гриппа, что подтверждено методом ПЦР. В сезон 2021–2022 годов летальных исходов гриппа зафиксировано не было.

Всего против гриппа вакцинировался 143 821 человек, из них 93 695  медработники и люди, входящие в группу эпидемического риска.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 293,2 на 100 тыс. населения, что на 39,3% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины", – сказано в сообщении.

В основном в Украине сейчас циркулируют вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы, добавили в ЦОЗ.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/pfbid034f5G9SvE3jeRGT8ZHRfvhJq6UbJjrLi7qqx2AQPFrnEBvBseDF6jZKNTnVdGHxLRl

Контекст:

Первая в этом сезоне смерть от гриппа была зарегистрирована в декабре 2022 года.

Теги: грипп, вакцинация, вирус, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, коронавирус, прививки
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