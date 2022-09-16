Чай из калины. Полезные свойства напитка

Ягоды калины являются кладезем витамина С, а это мощное противовирусное средство, помогающее укрепить иммунитет и противостоять сезонным простудам и гриппу. В продукте также высока концентрация витаминов А, Е, Р, К. Они помогают держать организм в тонусе, благотворно влияют на нервную систему. Калий, магний, цинк, железо поддерживают здоровое состояние кожи и тканей внутренних органов, стимулируют обновление клеток и выводят из организма токсины.

Калина имеет терпкий вкус, который дают дубильные вещества. Они способствуют нормализации пищеварения, борются с метеоризмом, расстройством кишечника. Чай из калины благотворно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта и печени, нормализует работу сердца.

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При бронхитах и ангинах калина способна быстро облегчить состояние. Чай из ее ягод работает как отхаркивающее средство.

Полезным может быть частое питье теплого калинового чая при циститах и дисбактериозе мочеполовой системы. Мужчинам чай из калины обеспечит профилактику возникновения простатита.

Отвары калины используют также как компрессы при отеках, как ранозаживляющее средство при порезах и ссадинах. В косметологии – в качестве ополаскивателя для волос и тоника для кожи.

Калина – диетический продукт, поскольку в 100 г свежих ягод – всего 28 ккал.

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Важно помнить, что калина снижает давление, поэтому гипотоникам стоит быть осторожными с чрезмерным употреблением этих ягод в любом виде. Продукт противопоказан при проблемах с почками, подагре, артрите.

Калину нельзя употреблять беременным, поскольку она может стимулировать тонус матки.

Детям давать калину можно с первого года жизни. Об этом сообщает сайт "Мой ребенок". Начинать следует с 1 ч. л. сока в день.

Рецепт

Приготовить чай из калины просто. Нужно отделить ягоды от веточки, помыть их, размять в ступе и залить горячей водой. Дать настояться на протяжение 10 минут. Ягоды калины имеют специфический горьковато-кислый вкус. Поэтому напиток можно обогатить ложкой меда, если на него нет аллергии и противопоказаний к употреблению.