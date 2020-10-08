Какие продукты помогут укрепить зрение

Поддерживать глаза здоровыми можно с помощью витаминов и микроэлемнтов, которые содержатся в определенных продуктах питания.

Во второй четверг октября, который в 2020 году приходится на 8-е число, отмечается Всемирный день зрения.

Идея такого праздника принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель – обратить внимание общественности на людей, нуждающихся в помощи в связи с нарушениями зрительной функции, а также привлечь внимание к проблеме глазных заболеваний и их профилактики.

Для здоровья глаз важно правильное питание. Чтобы обеспечить нормальное функционирование органов зрения, нужно включить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов А, С и Е.

Фото: depositphotos.com

Витамин А необходим для здоровой сетчатки. Его нехватка провоцирует такое состояние, как "куриная слепота" – падение зрения в темное время суток. Витамином А богаты морковь, желтый болгарский перец и абрикосы, а также яичные желтки.

Для здоровья глаз важно общее состояние организма и, в частности, нормальная работа сердечно-сосудистой системы. Витамин С не только поддерживает общий иммунитет, а и укрепляет сосуды. Он в высокий концентрации содержится в цитрусовых и чернике. Запасы этой ягоды в свежемороженом виде можно приготовить на зиму и есть ее перетертой с сахаром.

Фото: depositphotos.com

Молодость организма сохраняет витамин Е. Он способствует регенерации тканей, омоложению клеток, в том числе противостоит дистрофии сетчатки и радужной оболочки глаз. Для того, чтобы организм был обеспечен этим полезным веществом, нужно включать в рацион злаковые. Особенно полезны рожь и пророщенная пшеница. Также нужно регулярно употреблять орехи.

Необходимо исключить нехватку кальция и цинка, поскольку они противостоят старению хрусталика. Рацион нужно обогащать молочными и кисломолочными продуктами, рыбой, печенью, печеной и сырой тыквой. Особенно полезно для глаз есть различные зеленые продукты: петрушку, укроп, лук, шпинат, листья салата, горох.

Благотворно на зрение влияет зеленый чай. В нем содержатся антиоксиданты, витамины С, Е и уникальные элементы – катехины. Они помогают предотвратить развитие глаукомы. А облепиховый чай, полезный для укрепления иммунитета в холодное время года, благотворно влияет и на глаза, поскольку в высокой концентрации содержит витамин С.