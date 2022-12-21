В Украине зарегистрирована первая в сезоне смерть от гриппа – Минздрав

"На 49-й неделе 2022 года зарегистрирован летальный случай в результате гриппа. Это подтверждено методом ПЦР – определены фрагменты РНК-вирусов гриппа А не субтипированный", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что речь идет о первом летальном случае среди заболевших гриппом.

УНН уточняет, что речь идет о первой смерти в сезоне.

"С 5-го по 11 декабря в Украине на ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 122 829 человек, из них 67 162 (54,7%) – дети до 17 лет. В целом с 3 октября по 27 ноября переболело 2,3% населения страны", – отметили в Минздраве.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости – 299,6 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

"Наибольшая эпидемическая активность ОРВИ – в западном регионе Украины. [...] Напомним, что лучшая профилактика гриппа – это вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, безопасна и эффективна. Вопреки распространенному мифу это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", – объяснили в Центре.