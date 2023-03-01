Причиной пандемии коронавируса, скорее всего, стала утечка из лаборатории в Китае – директор ФБР

По его словам ФБР "уже давно" рассматривает именно такой вариант, а китайские власти препятствуют расследованию..
"ФБР уже довольно давно оценивает, что происхождение пандемии, скорее всего, связано с потенциальным лабораторным инцидентом в Ухане... Китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь, работу, которую мы делаем, работу, которую правительство США и близкие иностранные партнеры делают. И это печально для всех", – сказал он.
Рэй отметил, что у ФБР есть специалисты, которые сосредоточены на "опасности биологических угроз, которые включают такие вещи, как новые вирусы, такие как COVID, и опасения, что они [находятся] в руках неких плохих парней или враждебного государства".
#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO— FBI (@FBI) March 1, 2023
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, с 2019 года в Китае подтвердили почти 99 млн случаев COVID-19, умерло 119 тыс. человек.