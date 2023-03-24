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Шустер: Российский режим готов на все. Он готов всех, кто живет в Европейском союзе, все 500 млн отравить "Новичком"

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Шустер: Путин вор. Он защищает себя и наворованное
Шустер: Путин – вор. Он защищает себя и наворованное
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин ведет войну до последнего русского для защиты своего богатства. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Мы столкнулись с абсолютно варварским средневековым режимом, который обогащается и защищает свое богатство. Опять-таки мы это повторяем тысячу раз: когда русский народ это до конца поймет, я думаю, они реально его вилами свергнут. Потому что Путин – вор. И сейчас то, что Путин – вор, уже донеслось (в том числе благодаря фильму "Навальный") уже до всех столиц мира. Путин – вор в первую очередь. Что делает вор? Вор защищает себя, свою свободу и наворованное", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что режим, который установился в России, угрожает не только россиянам.

"Этот режим готов на все. Он готов всех, кто живет в Европейском союзе, все 500 млн отравить "Новичком". Вот это такая власть сегодня в России и такая сегодня Россия", – сказал Шустер.

По его мнению, российская власть борется за свое богатство.

"В России сегодня нет вообще никакой обратной связи между людьми и властью. Только односторонняя пропаганда, которая льется, льется и льется на людей. Их берут пачками и посылают на войну. Те, которые немножко мыслят, они уезжают. И вот вам картина страны: власть, которая до последней капли чужой крови, будет защищать собственное богатство. Это не то, как говорят Z-патриоты, что Америка ведет в Украине войну до последнего украинца, нет. Это Путин ведет войну до последнего русского для защиты своего богатства. И рано или поздно, через эти черепа железобетонные, это все равно как-нибудь пройдет", – добавил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны против Украины, которую развязал в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Рф Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, война, пропаганда, Алеся Бацман, Европа, война России против Украины, Новичок, богатство, русские, ЕС, россияне
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