Шустер: Российский режим готов на все. Он готов всех, кто живет в Европейском союзе, все 500 млн отравить "Новичком"

"Мы столкнулись с абсолютно варварским средневековым режимом, который обогащается и защищает свое богатство. Опять-таки мы это повторяем тысячу раз: когда русский народ это до конца поймет, я думаю, они реально его вилами свергнут. Потому что Путин – вор. И сейчас то, что Путин – вор, уже донеслось (в том числе благодаря фильму "Навальный") уже до всех столиц мира. Путин – вор в первую очередь. Что делает вор? Вор защищает себя, свою свободу и наворованное", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что режим, который установился в России, угрожает не только россиянам.

"Этот режим готов на все. Он готов всех, кто живет в Европейском союзе, все 500 млн отравить "Новичком". Вот это такая власть сегодня в России и такая сегодня Россия", – сказал Шустер.

По его мнению, российская власть борется за свое богатство.

"В России сегодня нет вообще никакой обратной связи между людьми и властью. Только односторонняя пропаганда, которая льется, льется и льется на людей. Их берут пачками и посылают на войну. Те, которые немножко мыслят, они уезжают. И вот вам картина страны: власть, которая до последней капли чужой крови, будет защищать собственное богатство. Это не то, как говорят Z-патриоты, что Америка ведет в Украине войну до последнего украинца, нет. Это Путин ведет войну до последнего русского для защиты своего богатства. И рано или поздно, через эти черепа железобетонные, это все равно как-нибудь пройдет", – добавил Шустер.

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