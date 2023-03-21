Шустер: Журналисты мира сегодня за Украину. В лице Зеленского они нашли нового Черчилля или Че Гевару

"С одной стороны, есть Украина, мы показываем ее героическое противостояние – оно реально такое и есть – вот этому монстру сегодняшнему, кремлевской рати. Но с другой стороны, мы как бы воспеваем войну, потому что все журналисты сегодня за Украину, это уже воинствующая позиция. Они все сегодня за [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что они в лице Зеленского нашли нового [экс-премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля или [латиноамериканского революционера Эрнесто] Че Гевару", – сказал он.
Шустер подчеркнул, что журналисты нашли себе нового кумира.
"И нет никакого критического отношения в сторону Украины. Об Украине вообще не говорят плохо. Украина всегда права, а Россия всегда неправа", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.