Шустер: Журналисты мира сегодня за Украину. В лице Зеленского они нашли нового Черчилля или Че Гевару

"С одной стороны, есть Украина, мы показываем ее героическое противостояние – оно реально такое и есть – вот этому монстру сегодняшнему, кремлевской рати. Но с другой стороны, мы как бы воспеваем войну, потому что все журналисты сегодня за Украину, это уже воинствующая позиция. Они все сегодня за [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что они в лице Зеленского нашли нового [экс-премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля или [латиноамериканского революционера Эрнесто] Че Гевару", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что журналисты нашли себе нового кумира.

"И нет никакого критического отношения в сторону Украины. Об Украине вообще не говорят плохо. Украина всегда права, а Россия всегда неправа", – сказал он.

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