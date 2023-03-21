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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Журналисты мира сегодня за Украину. В лице Зеленского они нашли нового Черчилля или Че Гевару

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Шустер: Нет никакого критического отношения в сторону Украины
Шустер: Нет никакого критического отношения в сторону Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В западных СМИ практически все журналисты активно поддерживают Украину. Об этом заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"С одной стороны, есть Украина, мы показываем ее героическое противостояние – оно реально такое и есть – вот этому монстру сегодняшнему, кремлевской рати. Но с другой стороны, мы как бы воспеваем войну, потому что все журналисты сегодня за Украину, это уже воинствующая позиция. Они все сегодня за [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что они в лице Зеленского нашли нового [экс-премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля или [латиноамериканского революционера Эрнесто] Че Гевару", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что журналисты нашли себе нового кумира.

"И нет никакого критического отношения в сторону Украины. Об Украине вообще не говорят плохо. Украина всегда права, а Россия всегда неправа", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины, Уинстон Черчилль, Эрнесто Че Гевара
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