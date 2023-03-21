Шустер: ФСБ России работает по принципу мафии. Крестный отец – Путин. Они живут за счет продажи нефти и газа, как Эскобар жил за счет продажи кокаина

"ФСБ – КГБ – это такая очень своеобразная организация. Она работает по классическим принципам мафии. Вот есть купола (группа ведущих членов мафии. – "ГОРДОН"), это политбюро, грубо говоря, или ближний круг Путина. Есть "крестный отец" – Путин, который, по большому счету, устраивает всех. И это государство, эта мафия живет за счет продажи нефти и газа – так же, как Пабло Эскобар (известный колумбийский наркобарон. – "ГОРДОН") жил за счет продажи кокаина. Там то же самое. И всех людей, которые тебе мешают, уничтожаешь", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что в этой системе решения принимают не суды и не гражданское общество, а сама мафия, и по этому образцу построена российская власть. Поэтому ей не нужны суды, парламент или свободная пресса.

"Пабло Эскобар решает, кому жить и кому не жить, а не какие-то институты гражданские или еще какие-то личности, которые выступают за права людей. Мафия сама решает. Вот Навальному не жить, Украине не жить, оппозиции украинской не жить. Это и есть мафиозное государство, где решения принимаются таким образом: когда купола собирается и говорит: вон там предатель. Убрали, повесили, отрезали что-то, чтобы было понятно, что это возмездие", – сказал он.

Шустер отметил, что эта мафия находится у власти большого ядерного государства, члена Совета Безопасности, лидеру которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

"Вот примерно с чем мы имеем дело. Это еще до западных лидеров не всех дошло. Скажем, до Макрона точно не дошло. Но когда-то же должно дойти, потому что ведь XXI век, 2023 год, люди более-менее, по меньшей мере в Европе, пытаются создать институты, которые делают гражданское общество, где человек имеет права. А тут мы сталкиваемся вот с этим мафиозным государством, которое само принимает решение о судьбах людей, других стран, других культур. Никто больше в механизме принятия решений не принимает участия, его нет. Реально машина и винтики. Потому это большая угроза для всех", – сказал он.

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