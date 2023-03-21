Шустер: ФСБ России работает по принципу мафии. Крестный отец – Путин. Они живут за счет продажи нефти и газа, как Эскобар жил за счет продажи кокаина

"ФСБ – КГБ – это такая очень своеобразная организация. Она работает по классическим принципам мафии. Вот есть купола (группа ведущих членов мафии. – "ГОРДОН"), это политбюро, грубо говоря, или ближний круг Путина. Есть "крестный отец" – Путин, который, по большому счету, устраивает всех. И это государство, эта мафия живет за счет продажи нефти и газа – так же, как Пабло Эскобар (известный колумбийский наркобарон. – "ГОРДОН") жил за счет продажи кокаина. Там то же самое. И всех людей, которые тебе мешают, уничтожаешь", – сказал он.
Шустер подчеркнул, что в этой системе решения принимают не суды и не гражданское общество, а сама мафия, и по этому образцу построена российская власть. Поэтому ей не нужны суды, парламент или свободная пресса.
"Пабло Эскобар решает, кому жить и кому не жить, а не какие-то институты гражданские или еще какие-то личности, которые выступают за права людей. Мафия сама решает. Вот Навальному не жить, Украине не жить, оппозиции украинской не жить. Это и есть мафиозное государство, где решения принимаются таким образом: когда купола собирается и говорит: вон там предатель. Убрали, повесили, отрезали что-то, чтобы было понятно, что это возмездие", – сказал он.
Шустер отметил, что эта мафия находится у власти большого ядерного государства, члена Совета Безопасности, лидеру которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест.
"Вот примерно с чем мы имеем дело. Это еще до западных лидеров не всех дошло. Скажем, до Макрона точно не дошло. Но когда-то же должно дойти, потому что ведь XXI век, 2023 год, люди более-менее, по меньшей мере в Европе, пытаются создать институты, которые делают гражданское общество, где человек имеет права. А тут мы сталкиваемся вот с этим мафиозным государством, которое само принимает решение о судьбах людей, других стран, других культур. Никто больше в механизме принятия решений не принимает участия, его нет. Реально машина и винтики. Потому это большая угроза для всех", – сказал он.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.
Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.