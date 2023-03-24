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Шустер о выдаче ордера на арест Путина: У него иммунитет президента. Его не могут арестовать

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Шустер: Насильственная депортация детей это такое пятно, которое не смывается
Шустер: Насильственная депортация детей – это такое пятно, которое не смывается
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По ордеру Международного уголовного суда (МУС) президента РФ Владимира Путина смогут арестовать только после того, как он отойдет от власти. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Реакция Москвы ожидаема – для них это ничего не значит. Потому что их так называемый парламент принял закон, и президент подписал о том, что верховенство права находится на российской стороне, а международного права нет. Поэтому для них эта новость не велика. Но для Украины, цитирую Офис президента Украины, что "это историческое решение". Я скорее соглашусь с украинской стороной. Почему? Потому что Россия ядерная сверхдержава, постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и ее президент получает ордер на арест за то, что он незаконно депортирует детей, что опровергнуть невозможно. Подавляющая часть доказательств уже задокументирована. Насильственная депортация детей затрагивает каждую страну в одинаковой степени. Дети это дети. Когда вы депортируете детей насильственно – это такое пятно, которое не смывается", – подчеркнул Шустер.

Бацман поинтересовалась, что решение МУС будет означать для Путина на практике.

"У него иммунитет президента. Его не могут арестовать. Вот смотрите, возьмем [президента Югославии в конце 1990-х Слободана] Милошевича, его выдало само югославское правительство. То есть, если кто-то другой придет к власти, а Путин будет еще жив, то он может Путина передать в Гаагский трибунал. Но чтобы его арестовали... Скажем, вот он приземляется в Париже на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, приезжает Интерпол и его арестовывает – нет, это невозможно. Потому что он – действующий президент", – сказал Шустер.

В то же время он подчеркнул, что после того, как каденция Путина завершится, его смогут арестовать.

"Но ведь это же неважно. С этим пятном ты ходишь и все знают. Понимаете, если бы все знали, что кто-то серийный убийца, а его трогать нельзя. Ну вот он ходит по планете, но все знают, что он серийный убийца, ты держишься немного подальше и пытаешься с ним общих дел не иметь, а главное не иметь общих решений – непонятно чем обернется", – считает Шустер.

"Я вспоминаю статью в августе 2022 года, которую написал бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который создал департамент войны в Украине. Он документировал все военные преступления русских начиная с 2014 года. Его статья была посвящена этому киднеппингу политическому. Он говорил, что вывоз украинских детей в Россию, то, что делает Путин и путинская власть – это геноцид. Это наиболее быстрая и понятная история, которую можно доказать по Путину и по Кремлю", – обратила внимание Бацман.

"Я совершенно согласен. Депортация детей и перевоспитание, то есть насильственное изменение внутреннего мира человека, особенно в таком возрасте, когда все так хрупко, когда все формируется еще, – это огромное преступление. Это преступление хуже, чем то преступление, за которое сейчас японцы будут платить южнокорейцам, то есть принудительный труд во время Второй мировой войны. А тут депортация и насильственное перевоспитание детей – это непростительно, за это пожизненно надо давать", – добавил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

23 марта генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса суда в Украине. Костин назвал это еще одним шагом в обеспечении полной ответственности России за военные преступления в Украине.

Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что это позволит "международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Москва, Кремль, Интерпол, Гаагский трибунал, геноцид, депортация, Алеся Бацман, дети, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов, Офис президента Украины
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