Зеленский: Открытие представительства МУС в Украине позволит международной юстиции быть более активной

"Этот шаг позволит международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле", – сказал он.

Президент поблагодарил всю команду МУС, Офиса генерального прокурора Украины, а также партнеров Украины, которые помогают работе международной юстиции и расследованию российских преступлений против Украины и украинцев.

Сегодня генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса суда в Украине. Костин назвал это еще одним шагом в обеспечении полной ответственности России за военные преступления в Украине.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", – резюмировал он.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube