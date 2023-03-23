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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Открытие представительства МУС в Украине позволит международной юстиции быть более активной

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Президент поблагодарил всю команду МУС и партнеров Украины, которые помогают расследовать российские преступления
Президент поблагодарил всю команду МУС и партнеров Украины, которые помогают расследовать российские преступления
Фото: president.gov.ua

В вечернем видеообращении 23 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня было подписано соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда (МУС) в Украине.

"Этот шаг позволит международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле", – сказал он.

Президент поблагодарил всю команду МУС, Офиса генерального прокурора Украины, а также партнеров Украины, которые помогают работе международной юстиции и расследованию российских преступлений против Украины и украинцев.

Сегодня генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса суда в Украине. Костин назвал это еще одним шагом в обеспечении полной ответственности России за военные преступления в Украине.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Украина также настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

Теги: Россия, Украина, расследование, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд
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