Зеленский на саммите ЕС призвал передать Украине больше дальнобойного вооружения

Зеленский говорил на саммите ЕС по видеосвязи из поезда, отметила The Guardian Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал 23 марта в видеообращении к лидерам стран Европейского союза, которые собрались в Брюсселе (Бельгия), сообщила The Guardian.

Отмечается, что Зеленский говорил на саммите ЕС по видеосвязи из поезда, он рассказал новости с передовой.

Накануне, 22 марта, Зеленский посетил Бахмут Донецкой области и Харьковскую область, а на следующий день прибыл с визитом в Херсонскую область.

Президент в ходе выступления перед лидерами 27 стран Евросоюза проинформировал о "разрушительных" сценах, свидетелем которых он был.

По словам источника The Guardian в ЕС, Зеленский предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут продлить войну против России. Среди них – задержки с поставками Украине ракет большой дальности, нехватка современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

Во время видеообращения Зеленский также предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану.

Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.