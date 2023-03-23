Зеленский на саммите ЕС призвал передать Украине больше дальнобойного вооружения

Об этом Зеленский сказал 23 марта в видеообращении к лидерам стран Европейского союза, которые собрались в Брюсселе (Бельгия), сообщила The Guardian.
Отмечается, что Зеленский говорил на саммите ЕС по видеосвязи из поезда, он рассказал новости с передовой.
Накануне, 22 марта, Зеленский посетил Бахмут Донецкой области и Харьковскую область, а на следующий день прибыл с визитом в Херсонскую область.
Президент в ходе выступления перед лидерами 27 стран Евросоюза проинформировал о "разрушительных" сценах, свидетелем которых он был.
По словам источника The Guardian в ЕС, Зеленский предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут продлить войну против России. Среди них – задержки с поставками Украине ракет большой дальности, нехватка современных самолетов и слабые места в западных санкциях.
Во время видеообращения Зеленский также предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану.
Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь. Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.
Украина призывает союзников предоставить ей дальнобойные ракеты и боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны. Обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы, однако эти виды вооружений пока не согласилась поставить ни одна страна. В марте 2023 года Польша и Словакия приняли решения о поставках Украине боевых самолетов советского образца МиГ-29.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.
К соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов для Украины присоединилась также Испания.