ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский на саммите ЕС призвал передать Украине больше дальнобойного вооружения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский говорил на саммите ЕС по видеосвязи из поезда, отметила The Guardian
Зеленский говорил на саммите ЕС по видеосвязи из поезда, отметила The Guardian
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС предоставить Украине больше вооружения большой дальности.

Об этом Зеленский сказал 23 марта в видеообращении к лидерам стран Европейского союза, которые собрались в Брюсселе (Бельгия), сообщила The Guardian.

Отмечается, что Зеленский говорил на саммите ЕС по видеосвязи из поезда, он рассказал новости с передовой.

Накануне, 22 марта, Зеленский посетил Бахмут Донецкой области и Харьковскую область, а на следующий день прибыл с визитом в Херсонскую область.

Президент в ходе выступления перед лидерами 27 стран Евросоюза проинформировал о "разрушительных" сценах, свидетелем которых он был.

По словам источника The Guardian в ЕС, Зеленский предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут продлить войну против России. Среди них – задержки с поставками Украине ракет большой дальности, нехватка современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

Во время видеообращения Зеленский также предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану.

Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.

Контекст:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь. Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.

Украина призывает союзников предоставить ей дальнобойные ракеты и боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны. Обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы, однако эти виды вооружений пока не согласилась поставить ни одна страна. В марте 2023 года Польша и Словакия приняли решения о поставках Украине боевых самолетов советского образца МиГ-29.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.

К соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов для Украины присоединилась также Испания.

Теги: Россия, Украина, санкции, Брюссель, Херсонская область, вооружение, Харьковская область, военная помощь, Совет ЕС, боеприпасы, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, Бахмут, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Галина ГРИШИНА
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
Галина ГРИШИНА
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
Галина ГРИШИНА
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (219899)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (173673)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (118897)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (116712)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (74418)
6
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (73872)
7
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (53843)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53224)
 
 
 
 