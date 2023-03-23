Зеленский предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану

Задержки в доставке ракет большой дальности и отсутствие современных самолетов – факторы, которые могут продлить войну, сказал Зеленский лидерам стран ЕС Фото: EPA

"В своем обращении к Совету ЕС Зеленский сказал, что хотел бы организовать "саммит мирного плана" в Киеве, но понимает, что всем будет сложно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в столице ЕС", – написал Йозвяк.

in his address to #Euco, Zelenskiy said he wanted to arrange a "peace plan summit" in Kyiv but understand it could be difficult for all to come to #Ukraine so asked if such a summit could be held in an EU capital. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 23, 2023

Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.

Во время обращения Зеленский назвал европейским лидерам пять факторов, которые могут продлить войну, пишет The Guardian. По словам президента, это, в частности, задержки в доставке ракет большой дальности, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.