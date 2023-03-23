Зеленский предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану

"В своем обращении к Совету ЕС Зеленский сказал, что хотел бы организовать "саммит мирного плана" в Киеве, но понимает, что всем будет сложно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в столице ЕС", – написал Йозвяк.
in his address to #Euco, Zelenskiy said he wanted to arrange a "peace plan summit" in Kyiv but understand it could be difficult for all to come to #Ukraine so asked if such a summit could be held in an EU capital.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 23, 2023
Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.
Во время обращения Зеленский назвал европейским лидерам пять факторов, которые могут продлить войну, пишет The Guardian. По словам президента, это, в частности, задержки в доставке ракет большой дальности, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.
Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. В ней 10 пунктов: радиационная и ядерная сохранность, продовольственная безопасность, энергетическая сохранность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, выведение российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.