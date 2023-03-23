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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану

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Задержки в доставке ракет большой дальности и отсутствие современных самолетов факторы, которые могут продлить войну, сказал Зеленский лидерам стран ЕС
Задержки в доставке ракет большой дальности и отсутствие современных самолетов – факторы, которые могут продлить войну, сказал Зеленский лидерам стран ЕС
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта в видеообращении к лидерам стран Европейского союза, которые собирались в Брюсселе (Бельгия), предложил провести саммит по мирному плану. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"В своем обращении к Совету ЕС Зеленский сказал, что хотел бы организовать "саммит мирного плана" в Киеве, но понимает, что всем будет сложно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в столице ЕС", – написал Йозвяк.

Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.

Во время обращения Зеленский назвал европейским лидерам пять факторов, которые могут продлить войну, пишет The Guardian. По словам президента, это, в частности, задержки в доставке ракет большой дальности, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

Контекст:

Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. В ней 10 пунктов: радиационная и ядерная сохранность, продовольственная безопасность, энергетическая сохранность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, выведение российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

Теги: Россия, Украина, санкции, Бельгия, Брюссель, Совет ЕС, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Радио Свобода, ЕС
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