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Зеленский вручил награды раненым военнослужащим во время визита в Харьковскую область

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Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки и награды, отметили в ОПУ
Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки и награды, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 22 марта посетил одно из медучреждений региона, где проходят лечение украинские военные.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что Зеленский осмотрел приемное и хирургическое отделения больницы.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки и награды, в частности – ордена.

"Пожелал им – и я уверен, что пожелал от имени всех вас, всех наших людей, – скорейшего выздоровления. Поблагодарил врачей, медицинских сестричек. И хочу сейчас поблагодарить также всех, кто поддерживает наших восстанавливающихся после ранений воинов. Кто помогает всем, что необходимо, нашим врачам, всем, кто работает ради реабилитации после ранений. Я благодарен каждому волонтеру, каждому нашему партнеру, кто помогает", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1201653030721776/

Контекст:

Зеленский 22 марта побывал на передовой под Бахмутом Донецкой области, а также посетил Харьковскую область. В облцентре президент передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины".

Теги: Украина, военные, Харьковская область, больница, реабилитация, волонтеры, лечение, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий, президент, награды, визит, ранение, орден, подарки
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