Зеленский вручил награды раненым военнослужащим во время визита в Харьковскую область

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Отмечается, что Зеленский осмотрел приемное и хирургическое отделения больницы.
Президент пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки и награды, в частности – ордена.
"Пожелал им – и я уверен, что пожелал от имени всех вас, всех наших людей, – скорейшего выздоровления. Поблагодарил врачей, медицинских сестричек. И хочу сейчас поблагодарить также всех, кто поддерживает наших восстанавливающихся после ранений воинов. Кто помогает всем, что необходимо, нашим врачам, всем, кто работает ради реабилитации после ранений. Я благодарен каждому волонтеру, каждому нашему партнеру, кто помогает", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ.
Зеленский 22 марта побывал на передовой под Бахмутом Донецкой области, а также посетил Харьковскую область. В облцентре президент передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины".