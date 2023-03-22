Зеленский вручил награды раненым военнослужащим во время визита в Харьковскую область

Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки и награды, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Отмечается, что Зеленский осмотрел приемное и хирургическое отделения больницы.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки и награды, в частности – ордена.

"Пожелал им – и я уверен, что пожелал от имени всех вас, всех наших людей, – скорейшего выздоровления. Поблагодарил врачей, медицинских сестричек. И хочу сейчас поблагодарить также всех, кто поддерживает наших восстанавливающихся после ранений воинов. Кто помогает всем, что необходимо, нашим врачам, всем, кто работает ради реабилитации после ранений. Я благодарен каждому волонтеру, каждому нашему партнеру, кто помогает", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ.