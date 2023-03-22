"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео

"Бесплатно – военным, а нам – за деньги", – заказывая кофе, сказал Зеленский.
Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках.
"Наши люди. Наши военные. Наша Донецкая область. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим", – подписал видео Зеленский.
Зеленский 22 марта побывал на передовой под Бахмутом Донецкой области, а также посетил Харьковскую область. В облцентре президент передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины".