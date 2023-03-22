"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео

Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках Скриншот: Володимbр Зеленський / Facebook

"Бесплатно – военным, а нам – за деньги", – заказывая кофе, сказал Зеленский.

Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках.

"Наши люди. Наши военные. Наша Донецкая область. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим", – подписал видео Зеленский.