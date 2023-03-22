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23 марта, 2023
 
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"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео

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Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках
Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках
Скриншот: Володимbр Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь после встречи с украинскими защитниками на бахмутском направлении в Харьковскую область, остановился на одной из АЗС, чтобы выпить кофе. Во время паузы он фотографировался с военными, которые также были на заправке, а также вместе с сотрудниками АЗС. Этот момент был снят на видео, которое Зеленский 22 марта разместил на своей странице в Facebook.

"Бесплатно  военным, а нам – за деньги", – заказывая кофе, сказал Зеленский.

Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках.

"Наши люди. Наши военные. Наша Донецкая область. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим",  подписал видео Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/6059618810794271/

Контекст:

Зеленский 22 марта побывал на передовой под Бахмутом Донецкой области, а также посетил Харьковскую область. В облцентре президент передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: военные, АЗС, деньги, Владимир Зеленский, кофе, Бахмут, президент, селфи
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