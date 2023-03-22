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Зеленский: Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земле

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Зеленский выразил уверенность, что удастся вернуть "свободу, уважение, безопасность" всему государству
Зеленский выразил уверенность, что удастся вернуть "свободу, уважение, безопасность" всему государству
Фото: president.gov.ua

Значительная часть мусульманской общины Украины находится под угрозой российских репрессий и издевательств в оккупированном Крыму.

Об этом 22 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"В этот вечер начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Значительная часть нашей украинской мусульманской общины, крымскотатарского народа, вынуждена встречать Рамадан в оккупации, под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой", – отметил президент.

"Не сомневаюсь, – продолжил Зеленский, – что мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам".

"И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земле. Рамадан мубарак", – резюмировал глава государства.

Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 22 марта и продлится до 20 апреля.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, угрозы, Рамадан, репрессии, мусульмане, Владимир Зеленский, молитва, война России против Украины, президент, безопасность, обращение, деоккупация
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