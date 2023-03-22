Зеленский: Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земле

Об этом 22 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"В этот вечер начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Значительная часть нашей украинской мусульманской общины, крымскотатарского народа, вынуждена встречать Рамадан в оккупации, под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой", – отметил президент.

"Не сомневаюсь, – продолжил Зеленский, – что мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам".

"И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земле. Рамадан мубарак", – резюмировал глава государства.

Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 22 марта и продлится до 20 апреля.