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"Повыбивало стекла". В Севастополе ночью раздались мощные взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных дронов

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В Севастополе ночью 22 марта слышали взрывы и стрельбу
В Севастополе ночью 22 марта слышали взрывы и стрельбу
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ночью 22 марта Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о взрывах в Севастополе во временно оккупированном Крыму. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что оккупанты отбили атаку надводных беспилотников.

По данным "Крымского ветра", первый взрыв раздался около 4.30 по местному времени (3.30 по Киеву) и был не очень громким.

"В 4.46 (3.46 по Киеву) в центральном районе Севастополя услышали сильный грохот. От ударной волны в квартирах задрожали окна и двери, завыли машины. При этом севастопольцы отмечают, что на данный момент не видят ни дыма, не слышат никаких сирен спецтранспорта", – сказано в сообщении.

Отмечается, что жители города слышали три таких взрыва с промежутком в 10–15 минут, последний, четвертый, раздался в 5.44  Через 10 минут в городе раздались предположительно автоматные очереди.

"6.00 – в морской бухте по-прежнему регулярно слышны выстрелы и грохот. Севастопольцы сообщают, что в акватории работают корабли ЧФ. Дыма нигде над городом не видно. 6.13 – снова в городе шумно. Сообщается об активной работе ПВО", – сообщил "Крымский ветер".

В районе 6.23 (5.23 по Киеву) стало известно, что при входе в бухту были замечены "странные огни", предположительно, подбитый морской БПЛА.

Утром 22 марта движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было временно остановлено, заявили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. К 10.00, сообщили там же, оно было восстановлено.

По версии Развожаева, Черноморский флот РФ утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников, пострадавших в Севастополе нет.

"В общей сложности уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия",  – заявил "губернатор".

Также, по его словам, ПВО оккупантов отработало по воздушной цели, при этом военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в нескольких зданиях, в том числе в так называемом Доме Москвы, добавил Развожаев. Пострадавших нет.

Теги: Крым, взрыв, Севастополь, Черноморский флот РФ, оккупация, корабль, ПВО, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, корабли, Михаил Развожаев, российские оккупанты, деоккупация, дрон-камикадзе
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