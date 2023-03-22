"Повыбивало стекла". В Севастополе ночью раздались мощные взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных дронов

По данным "Крымского ветра", первый взрыв раздался около 4.30 по местному времени (3.30 по Киеву) и был не очень громким.

"В 4.46 (3.46 по Киеву) в центральном районе Севастополя услышали сильный грохот. От ударной волны в квартирах задрожали окна и двери, завыли машины. При этом севастопольцы отмечают, что на данный момент не видят ни дыма, не слышат никаких сирен спецтранспорта", – сказано в сообщении.

Отмечается, что жители города слышали три таких взрыва с промежутком в 10–15 минут, последний, четвертый, раздался в 5.44 Через 10 минут в городе раздались предположительно автоматные очереди.



"6.00 – в морской бухте по-прежнему регулярно слышны выстрелы и грохот. Севастопольцы сообщают, что в акватории работают корабли ЧФ. Дыма нигде над городом не видно. 6.13 – снова в городе шумно. Сообщается об активной работе ПВО", – сообщил "Крымский ветер".



В районе 6.23 (5.23 по Киеву) стало известно, что при входе в бухту были замечены "странные огни", предположительно, подбитый морской БПЛА.

Утром 22 марта движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было временно остановлено, заявили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. К 10.00, сообщили там же, оно было восстановлено.

По версии Развожаева, Черноморский флот РФ утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников, пострадавших в Севастополе нет.

"В общей сложности уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия", – заявил "губернатор".

Также, по его словам, ПВО оккупантов отработало по воздушной цели, при этом военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в нескольких зданиях, в том числе в так называемом Доме Москвы, добавил Развожаев. Пострадавших нет.