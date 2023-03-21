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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Черноморский флот РФ "в какой-то степени" в ловушке – Гуменюк

Российские корабли в Черном море могут только рассредоточиться, если Украина начнет наносить по ним удары
Российские корабли в Черном море могут только рассредоточиться, если Украина начнет наносить по ним удары
Фото: depositphotos.com (архив)

Россия во время войны не сможет вывести свои корабли из Черного моря, даже если это будет необходимо. Об этом 21 марта в комментарии агентству "Укринформ" заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя ситуацию, в которой российское командование, чтобы не потерять флот, захотело бы оградить свои корабли от ударов в контексте участившихся случаев "бавовны" во временно оккупированном Крыму, Гуменюк пояснила, что с определенными ограничениями Черноморский флот РФ можно перебазировать только в Азовское море.

"Если смотреть географически, вывод [кораблей] для них [для россиян] сейчас возможен разве что в Азовское море. Но там не везде позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволят международное законодательство и принятые санкции", – подчеркнула спикер.

На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что россияне находятся в своеобразной "ловушке", она ответила, что "в какой-то степени да".

"Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таковой в 100 морских милях (около 180 км) от контролируемого Украиной берега", – отметила Гуменюк.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.

Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников. 

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