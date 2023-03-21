Черноморский флот РФ "в какой-то степени" в ловушке – Гуменюк

Российские корабли в Черном море могут только рассредоточиться, если Украина начнет наносить по ним удары Фото: depositphotos.com (архив)

Комментируя ситуацию, в которой российское командование, чтобы не потерять флот, захотело бы оградить свои корабли от ударов в контексте участившихся случаев "бавовны" во временно оккупированном Крыму, Гуменюк пояснила, что с определенными ограничениями Черноморский флот РФ можно перебазировать только в Азовское море.

"Если смотреть географически, вывод [кораблей] для них [для россиян] сейчас возможен разве что в Азовское море. Но там не везде позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволят международное законодательство и принятые санкции", – подчеркнула спикер.

На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что россияне находятся в своеобразной "ловушке", она ответила, что "в какой-то степени да".

"Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таковой в 100 морских милях (около 180 км) от контролируемого Украиной берега", – отметила Гуменюк.