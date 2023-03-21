ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Калибров" в Черном море нет, но ракетная опасность остается высокой – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все черноморские носители ".Калибров" 21 марта находятся в местах базирования, сообщили в ОК "Юг"
Все черноморские носители ".Калибров" 21 марта находятся в местах базирования, сообщили в ОК "Юг"
Фото: EPA

В Черном море на боевом дежурстве 21 марта находится семь российских кораблей, среди которых нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Ни одного ракетоносителя нет на дежурстве – они все находятся в пунктах базирования. Очевидно, в ожидании того, что до них не доедет", – отметила она.

Спикер напомнила, что пуски ракет могут быть осуществлены оккупантами и непосредственно из пунктов базирования кораблей.

"Определенный запас "Калибров" у них есть, поэтому ракетная опасность остается высокой", – предупредила она.

Пресс-секретарь Объединенного командования "Юг" Владислав Назаров добавил в Telegram, что Россия продолжает искать новую тактику ракетных ударов, не отказавшись от поиска украинских систем ПВО и других важных объектов.

"Вполне вероятно и пополнение запасов дронов-камикадзе иранскими партнерами страны-террориста", – отметил он.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось 13 дней.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, корабль, ПВО, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Джанкой, война России против Украины, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
Макаревич высказался о снесении его в список "изменников Родины" в РФ
Макаревич высказался о снесении его в список "изменников Родины" в РФ
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (82556)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (58291)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (37155)
4
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (31266)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (28258)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (22316)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (19917)
8
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (16567)
 
 
 
 