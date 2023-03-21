"Калибров" в Черном море нет, но ракетная опасность остается высокой – ОК "Юг"

Все черноморские носители ".Калибров" 21 марта находятся в местах базирования, сообщили в ОК "Юг" Фото: EPA

"Ни одного ракетоносителя нет на дежурстве – они все находятся в пунктах базирования. Очевидно, в ожидании того, что до них не доедет", – отметила она.

Спикер напомнила, что пуски ракет могут быть осуществлены оккупантами и непосредственно из пунктов базирования кораблей.

"Определенный запас "Калибров" у них есть, поэтому ракетная опасность остается высокой", – предупредила она.

Пресс-секретарь Объединенного командования "Юг" Владислав Назаров добавил в Telegram, что Россия продолжает искать новую тактику ракетных ударов, не отказавшись от поиска украинских систем ПВО и других важных объектов.

"Вполне вероятно и пополнение запасов дронов-камикадзе иранскими партнерами страны-террориста", – отметил он.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось 13 дней.