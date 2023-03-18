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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой – ОК "Юг"

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В Черном море дежурят 17 российских кораблей, сообщила Гуменюк
В Черном море дежурят 17 российских кораблей, сообщила Гуменюк
Фото: mil.ru (архив)

В Черном море сейчас находятся 17 российских кораблей, среди которых ракетоносители с общим залпом до 20 ракет "Калибр". Об этом 10 марта заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Среди кораблей россиян в Черном море три ракетоносителя, из них один подводный Поэтому, как считает спикер, несмотря на некоторое сокращение количества готовых к пуску крылатых ракет (с потенциальных 24 ракет 17 марта до 20) говорить об уменьшении ракетной угрозы пока рано.

"Кроме того, мы все-таки видим, что тактика врага имеет признаки "традиций". Как только заговорили о продолжении зернового соглашения, начались атаки "шахедами" [дронами-камакадзе Shahed 131\136]. Снова проверяют нашу ПВО, а это может свидетельствовать и о подготовке к применению более существенного оружия – сказала Гуменюк, добавив, что авиация россиян тоже активизировалась.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта.  8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, авиация, ПВО, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
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