Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой – ОК "Юг"

Среди кораблей россиян в Черном море три ракетоносителя, из них один подводный Поэтому, как считает спикер, несмотря на некоторое сокращение количества готовых к пуску крылатых ракет (с потенциальных 24 ракет 17 марта до 20) говорить об уменьшении ракетной угрозы пока рано.
"Кроме того, мы все-таки видим, что тактика врага имеет признаки "традиций". Как только заговорили о продолжении зернового соглашения, начались атаки "шахедами" [дронами-камакадзе Shahed 131\136]. Снова проверяют нашу ПВО, а это может свидетельствовать и о подготовке к применению более существенного оружия – сказала Гуменюк, добавив, что авиация россиян тоже активизировалась.
Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.