Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой – ОК "Юг"

Среди кораблей россиян в Черном море три ракетоносителя, из них один подводный Поэтому, как считает спикер, несмотря на некоторое сокращение количества готовых к пуску крылатых ракет (с потенциальных 24 ракет 17 марта до 20) говорить об уменьшении ракетной угрозы пока рано.

"Кроме того, мы все-таки видим, что тактика врага имеет признаки "традиций". Как только заговорили о продолжении зернового соглашения, начались атаки "шахедами" [дронами-камакадзе Shahed 131\136]. Снова проверяют нашу ПВО, а это может свидетельствовать и о подготовке к применению более существенного оружия – сказала Гуменюк, добавив, что авиация россиян тоже активизировалась.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.