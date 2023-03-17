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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находятся четыре ракетоносителя РФ, общий залп составляет 24 ракеты – ОК "Юг"

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Как уточнили в командовании, два ракетоносителя оккупантов подводные
Как уточнили в командовании, два ракетоносителя оккупантов – подводные
Фото: depositphotos.com

В Черном море находятся четыре российских корабля – носителя ракет "Калибр". Об этом 17 марта в Facebook сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

Как уточнили в командовании, два ракетоносителя оккупантов – подводные.

Суммарный залп составляет 24 ракеты.

В общей сложности противник держит на боевом дежурстве в Черном море 19 кораблей.

"Угроза ракетной атаки остается достаточно высокой. Прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог, не пренебрегайте собственной безопасностью", – предостерегли в командовании.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0mHQrC6EzicmLHg26VMTzXmz2BXDCi1Dug4E9cjfvoCnAFit3ZpcU1orCMBjYXUx1l

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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