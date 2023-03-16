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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море 21 корабль, пять из которых – носители "Калибров" – ОК "Юг"

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Залп российских ракет на кораблях в Черном море может достигать 32
Залп российских ракет на кораблях в Черном море может достигать 32 
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели в Черное море пять ракетоносителей. Об этом сообщил в Facebook 16 марта пресс-центр оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

В пресс-центре отметили, что оккупанты наращивают присутствие в Черном море.

"Достаточно нетипичное количество корабельной группировки в 21 единицу может быть связано и с демонстрацией превосходства в море как реакция на намерение США направить корабль для поисковой операции после воздушного инцидента", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" не исключают проведения поисковой операции самими россиянами.

"В то же время наличие на службе пяти ракетоносителей, два из которых – подводные, на фоне регулярной активности вражеской авиации чрезвычайно повышает ракетную опасность. Общее количество "Калибров" может достигать 32", – сообщили в пресс-центре, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Утром в ОК "Юг" сообщали о 20 российских кораблях в Черном море, среди которых четыре ракетоносителя.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0252iZ8EcrbyQf8jnfs5nzAPrBwNTTtpcwMJJwzGkWW1kgQAMCcv2g1gaTBxNJDYNQl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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