Оккупанты вывели в Черное море 21 корабль, пять из которых – носители "Калибров" – ОК "Юг"

Залп российских ракет на кораблях в Черном море может достигать 32 Фото: EPA

В пресс-центре отметили, что оккупанты наращивают присутствие в Черном море.

"Достаточно нетипичное количество корабельной группировки в 21 единицу может быть связано и с демонстрацией превосходства в море как реакция на намерение США направить корабль для поисковой операции после воздушного инцидента", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" не исключают проведения поисковой операции самими россиянами.

"В то же время наличие на службе пяти ракетоносителей, два из которых – подводные, на фоне регулярной активности вражеской авиации чрезвычайно повышает ракетную опасность. Общее количество "Калибров" может достигать 32", – сообщили в пресс-центре, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Утром в ОК "Юг" сообщали о 20 российских кораблях в Черном море, среди которых четыре ракетоносителя.