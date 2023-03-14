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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Теперь есть тренд". Резников заявил о создании "корабельной коалиции" в поддержку Украины

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Великобритания уже передала Украине два минных тральщика, отметил Резников
Великобритания уже передала Украине два минных тральщика, отметил Резников
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников сообщил о создании "корабельной коалиции" в поддержку Украины.

Об этом Резников сказал 14 марта в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Мероприятие транслировалось на странице Ukraine Media Center Odesa в YouTube.

"Теперь есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, которая стала танковой коалицией, до этого была артиллерийская инициатива – стала артиллерийской коалицией. Благодаря сегодняшнему объявлению Нидерландов о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) [совместно с Бельгией] можем, по сути, говорить, что создается корабельная коалиция", – отметил Резников.

По его словам, Великобритания уже передала Украине два минных тральщика – "на них уже официально есть два украинских экипажа и поднят флаг ВМС" ВСУ.

"Как минимум три страны уже в составе корабельной коалиции. То есть морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции… Можем смело говорить, что создана корабельная коалиция", – подчеркнул Резников.

Контекст:

Передачу Великобританией Украине несколько военных кораблей анонсировал в июле прошлого года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Он уточнял в интервью, что речь идет о противоминных кораблях. "Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем", – сказал Пристайко в ответ на вопрос, сколько таких кораблей может поступить в Украину.

Пристайко в интервью LIGA.net, опубликованном в феврале 2023 года, отметил, что командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа должен решить, когда два противоминных британских тральщика класса Sandown могут появится в Черном море.

"Сегодня над этими кораблями подняты украинские флаги. Они получили официальные названия, с которыми войдут в ВМС Украины… Задача наших военных – оценить риски для этих специализированных кораблей. Они должны решить: их нужно заводить сейчас, рискуя противостоянием с боевыми кораблями российского Черноморского флота, или позже, потому что у нас останется очень много задач по разминированию акватории на многие годы вперед", – отметил Пристайко.

Год назад соотношение сил Украины и РФ на море было 1:12, теперь – 1:4, заявил Неижпапа в интервью, опубликованном 23 февраля.

Теги: Украина, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, флот, ВМС Украины, флаг, Алексей Резников, коалиция, Минобороны, мины, корабли, брифинг, экипаж, Кайса Оллонгрен
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