"Теперь есть тренд". Резников заявил о создании "корабельной коалиции" в поддержку Украины

Об этом Резников сказал 14 марта в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Мероприятие транслировалось на странице Ukraine Media Center Odesa в YouTube.

"Теперь есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, которая стала танковой коалицией, до этого была артиллерийская инициатива – стала артиллерийской коалицией. Благодаря сегодняшнему объявлению Нидерландов о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) [совместно с Бельгией] можем, по сути, говорить, что создается корабельная коалиция", – отметил Резников.

По его словам, Великобритания уже передала Украине два минных тральщика – "на них уже официально есть два украинских экипажа и поднят флаг ВМС" ВСУ.

"Как минимум три страны уже в составе корабельной коалиции. То есть морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции… Можем смело говорить, что создана корабельная коалиция", – подчеркнул Резников.