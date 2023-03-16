Сбитый над Черным морем американский дрон находился рядом с авиабазой РФ в Севастополе – СМИ

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший беспилотник не достался другим странам.

По данным CNN, США дистанционно удалили с БПЛА программное обеспечение, чтобы оно не попало в руки россиян, которые выразили намерение достать беспилотник.