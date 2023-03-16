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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сбитый над Черным морем американский дрон находился рядом с авиабазой РФ в Севастополе – СМИ

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MQ-9 Reaper вплотную приблизился к объектам армии РФ в Крыму, считают журналисты
MQ-9 Reaper вплотную приблизился к объектам армии РФ в Крыму, считают журналисты
Фото: ЕРА

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США, который упал в Черное море после взаимодействия с российским самолетом Су-27, находился в непосредственной близости от российской авиабазы в оккупированном Севастополе. Об этом 16 марта пишет Defense Express.

Издание считает, что на обнародованном Пентагоном видео, где российский самолет очень близко пролетает рядом с БПЛА и повреждает ему лопасть, можно рассмотреть детали и определить локализацию происшествия. Благодаря сервису Google Earth журналисты сравнили рельеф и установили, что, скорее всего, речь идет о районе юго-западнее Севастополя.

"На это указывают вспышка водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор. Таким образом, американский дрон действительно вплотную приблизился к базе РФ и при этом мог вести оптическую разведку благодаря камерам. В поле зрения дрона полностью находилась не только главная военно-морская база рашистов, но и авиабазы рядом с Севастополем, в том числе "Бельбек", – говорится в статье.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший беспилотник не достался другим странам.

По данным CNN, США дистанционно удалили с БПЛА программное обеспечение, чтобы оно не попало в руки россиян, которые выразили намерение достать беспилотник.

Теги: Россия, Крым, Севастополь, Пентагон, Черное море, Бельбек, армия РФ, беспилотники, ВВС США, Су-27
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