Милли о затонувшем в Черном море БПЛА США: Там нечего доставать. Если для РФ что-то составляло ценность, то сейчас – уже нет

США очень трудно добраться до обломков своего БПЛА, затонувшего в Черном море, отметил Милли Фото: EPA

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".

"Что касается поведения, которое ведет Россия… США и их вооруженные силы имеют свои группировки на территории разных стран… Усилия США направлены на то, чтобы избежать подобного столкновения в будущем. Очень важно понять, было это умышленно или случайно. Конечно, нам нужно проанализировать, каковы были причины", – сказал Милли.

По его словам, США очень трудно добраться до обломков БПЛА, затонувшего в Черном море.

"У нас нет судов в водах Черного моря… но на самом деле там нечего доставать. Когда мы говорим о потере разведданных, мы несем такие потери. Но в общем-то, мы уверены, что если для россиян что-то составляло ценность, то сейчас оно этим уже не является", – подчеркнул Милли.

В Белом доме заявляли 14 марта, что Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы сбитый россиянами разведывательный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper не попал в чужие руки. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что действия РФ были особенно "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными".

По данным СМИ, США удаленно сумели стереть секретное программное обеспечение на беспилотнике, чтобы избежать попадания секретной информации к РФ. В то же время в России заявили, что попытаются получить обломки упавшего в Черное море американского БПЛА.

Кирби 15 марта проинформировал, что США пока не обнаружили свой беспилотник MQ-9 в Черном море. СМИ писали, что Вашингтон контактирует с Анкарой, чтобы Турция открыла проливы для судов ВМС США, которые попытаются найти и достать обломки упавшего в море БПЛА.