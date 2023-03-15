Милли о затонувшем в Черном море БПЛА США: Там нечего доставать. Если для РФ что-то составляло ценность, то сейчас – уже нет

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".
"Что касается поведения, которое ведет Россия… США и их вооруженные силы имеют свои группировки на территории разных стран… Усилия США направлены на то, чтобы избежать подобного столкновения в будущем. Очень важно понять, было это умышленно или случайно. Конечно, нам нужно проанализировать, каковы были причины", – сказал Милли.
По его словам, США очень трудно добраться до обломков БПЛА, затонувшего в Черном море.
"У нас нет судов в водах Черного моря… но на самом деле там нечего доставать. Когда мы говорим о потере разведданных, мы несем такие потери. Но в общем-то, мы уверены, что если для россиян что-то составляло ценность, то сейчас оно этим уже не является", – подчеркнул Милли.
В Белом доме заявляли 14 марта, что Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы сбитый россиянами разведывательный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper не попал в чужие руки. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что действия РФ были особенно "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными".
По данным СМИ, США удаленно сумели стереть секретное программное обеспечение на беспилотнике, чтобы избежать попадания секретной информации к РФ. В то же время в России заявили, что попытаются получить обломки упавшего в Черное море американского БПЛА.
Кирби 15 марта проинформировал, что США пока не обнаружили свой беспилотник MQ-9 в Черном море. СМИ писали, что Вашингтон контактирует с Анкарой, чтобы Турция открыла проливы для судов ВМС США, которые попытаются найти и достать обломки упавшего в море БПЛА.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper был "неуправляемым и неспособным летать", поэтому США "его посадили" в нейтральных водах, рассказал 14 марта на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт ведомства.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам упал "в результате резкого маневрирования". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента. По результатам встречи посол заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".