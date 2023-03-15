Инцидент с БПЛА США над Черным морем был неизбежен, чтобы предотвратить подобное – нужно выгнать РФ из Крыма – МИД Украины

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 15 марта, высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он назвал инцидент "рутинным" и отметил, что не ожидает по этому поводу дипломатической эскалации.
По словам Кулебы, "единственный способ предотвратить подобные инциденты – это фактически выгнать Россию из Крыма".
Журналисты BBC спросили главу МИД, будут ли США и другие союзники осторожнее после инцидента с БПЛА над Черным морем.
Если Запад "хочет продемонстрировать свою слабость", ответил Кулеба, то "он, конечно, должен продемонстрировать свою осторожность после такого инцидента". Но вряд ли "в столицах царят такие настроения", считает министр.
Настроение там – "не делать эскалацию, но и не подвергаться давлению – физическому или риторическому – со стороны России", резюмировал Кулеба.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper был "неуправляемым и неспособным летать", поэтому США "его посадили" в нейтральных водах, рассказал 14 марта на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт ведомства.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам упал "в результате резкого маневрирования". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента. По результатам встречи посол заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".