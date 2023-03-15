ГОРДОН
 
 
МИР

Инцидент с БПЛА США над Черным морем был неизбежен, чтобы предотвратить подобное – нужно выгнать РФ из Крыма – МИД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба назвал инцидент с БПЛА США над Черным морем "рутинным"
Кулеба назвал инцидент с БПЛА США над Черным морем "рутинным"
Фото: EPA

Пока Россия не покинет оккупированный ею в 2014 году украинский полуостров Крым, инциденты, как сбитие американского БПЛА над Черным морем, "будут неизбежны", а само Черное море "не будет безопасным местом".

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 15 марта, высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он назвал инцидент "рутинным" и отметил, что не ожидает по этому поводу дипломатической эскалации.

По словам Кулебы, "единственный способ предотвратить подобные инциденты – это фактически выгнать Россию из Крыма".

Журналисты BBC спросили главу МИД, будут ли США и другие союзники осторожнее после инцидента с БПЛА над Черным морем.

Если Запад "хочет продемонстрировать свою слабость", ответил Кулеба, то "он, конечно, должен продемонстрировать свою осторожность после такого инцидента". Но вряд ли "в столицах царят такие настроения", считает министр.

Настроение там – "не делать эскалацию, но и не подвергаться давлению – физическому или риторическому – со стороны России", резюмировал Кулеба.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper был "неуправляемым и неспособным летать", поэтому США "его посадили" в нейтральных водах, рассказал 14 марта на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт ведомства.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам упал "в результате резкого маневрирования". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента. По результатам встречи посол заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Теги: Россия, США, Крым, Украина, МИД Украины, Черное море, оккупация, беспилотники, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, ВВС США, интервью, столкновение, летчик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы G
Дмитрий ГОРДОН
"Люди исчезают понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
Галина ГРИШИНА
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10 G
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (148114)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (39494)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (32222)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (31969)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (26824)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23743)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (21800)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (15165)
 
 
 
 