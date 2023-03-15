Инцидент с БПЛА США над Черным морем был неизбежен, чтобы предотвратить подобное – нужно выгнать РФ из Крыма – МИД Украины

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 15 марта, высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он назвал инцидент "рутинным" и отметил, что не ожидает по этому поводу дипломатической эскалации.

По словам Кулебы, "единственный способ предотвратить подобные инциденты – это фактически выгнать Россию из Крыма".

Журналисты BBC спросили главу МИД, будут ли США и другие союзники осторожнее после инцидента с БПЛА над Черным морем.

Если Запад "хочет продемонстрировать свою слабость", ответил Кулеба, то "он, конечно, должен продемонстрировать свою осторожность после такого инцидента". Но вряд ли "в столицах царят такие настроения", считает министр.

Настроение там – "не делать эскалацию, но и не подвергаться давлению – физическому или риторическому – со стороны России", резюмировал Кулеба.