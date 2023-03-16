ГОРДОН
 
 
МИР

Решение об атаке на американский дрон MQ-9 Reaper принимали в Кремле – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия сознательно действовала агрессивно против беспилотника США, сообщает NBC
Россия сознательно действовала агрессивно против беспилотника США, сообщает NBC
Фото: EPA (архив)

Агрессивные действия российских военных истребителей против американского военного беспилотника над Черным морем были одобрены на высших уровнях руководства РФ. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники 16 марта.

Два чиновника из разведки рассказали, что Россия, вероятно, пыталась сбить беспилотник с курса или отключить его возможности наблюдения. По словам одного из источников, намерением российского руководства было "действовать агрессивно при перехвате".

Один из источников заявил, что у него нет свидетельств о том, что решение принимал президент России Владимир Путин. Еще два чиновника отказались сообщить подробности, но уточнили, что речь идет о "самых высоких уровнях".

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший беспилотник не достался другим странам.

По данным CNN, США дистанционно удалили с БПЛА программное обеспечение, чтобы оно не попало в руки россиян, которые высказали намерение достать беспилотник.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, беспилотники, происшествия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Галина ГРИШИНА
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (165652)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (51476)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (43552)
4
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (35523)
5
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (34365)
6
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (28331)
7
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (26257)
8
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23982)
 
 
 
 