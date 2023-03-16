Решение об атаке на американский дрон MQ-9 Reaper принимали в Кремле – СМИ

Два чиновника из разведки рассказали, что Россия, вероятно, пыталась сбить беспилотник с курса или отключить его возможности наблюдения. По словам одного из источников, намерением российского руководства было "действовать агрессивно при перехвате".

Один из источников заявил, что у него нет свидетельств о том, что решение принимал президент России Владимир Путин. Еще два чиновника отказались сообщить подробности, но уточнили, что речь идет о "самых высоких уровнях".