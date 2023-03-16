Решение об атаке на американский дрон MQ-9 Reaper принимали в Кремле – СМИ

Два чиновника из разведки рассказали, что Россия, вероятно, пыталась сбить беспилотник с курса или отключить его возможности наблюдения. По словам одного из источников, намерением российского руководства было "действовать агрессивно при перехвате".
Один из источников заявил, что у него нет свидетельств о том, что решение принимал президент России Владимир Путин. Еще два чиновника отказались сообщить подробности, но уточнили, что речь идет о "самых высоких уровнях".
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российским Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший беспилотник не достался другим странам.
По данным CNN, США дистанционно удалили с БПЛА программное обеспечение, чтобы оно не попало в руки россиян, которые высказали намерение достать беспилотник.