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Остин после инцидента с БПЛА заявил Шойгу, что США будут продолжать летать везде, где позволяет международное право

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Остин (на фото) и Шойгу поговорили по поводу "непрофессионального, опасного и безрассудного поведения российских ВВС в международном воздушном пространстве над Черным морем", отметили в Пентагоне
Остин (на фото) и Шойгу поговорили по поводу "непрофессионального, опасного и безрассудного поведения российских ВВС в международном воздушном пространстве над Черным морем", отметили в Пентагоне
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин 15 марта провел телефонный разговор с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что разговор Остина и Шойгу был "по поводу недавнего непрофессионального, опасного и безрассудного поведения российских ВВС в международном воздушном пространстве над Черным морем".

"Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право", – сказано в сообщении.

Шойгу в ходе разговора указал Остину, что причиной инцидента со сбитием американского БПЛА над Черным морем утром 14 марта стали "действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины. – "ГОРДОН"), а также "усиление разведывательной деятельности против интересов РФ", отмечается в Telegram минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве полеты американских стратегических БПЛА возле оккупированного украинского полуострова Крым назвали "провокационными", что "создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне".

"РФ не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно", – пригрозили в минобороны России.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper был "неуправляемым и неспособным летать", поэтому США "его посадили" в нейтральных водах, рассказал 14 марта на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт ведомства.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам упал "в результате резкого маневрирования". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента. По результатам встречи посол заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Теги: Россия, США, Крым, Пентагон, Черное море, Сергей Шойгу, провокации, беспилотники, истребители, самолеты, ВВС США, международное право, минобороны РФ, ограничения, столкновение, Ллойд Остин, летчик
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