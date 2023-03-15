Остин после инцидента с БПЛА заявил Шойгу, что США будут продолжать летать везде, где позволяет международное право

Остин (на фото) и Шойгу поговорили по поводу "непрофессионального, опасного и безрассудного поведения российских ВВС в международном воздушном пространстве над Черным морем", отметили в Пентагоне Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что разговор Остина и Шойгу был "по поводу недавнего непрофессионального, опасного и безрассудного поведения российских ВВС в международном воздушном пространстве над Черным морем".

"Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право", – сказано в сообщении.

Шойгу в ходе разговора указал Остину, что причиной инцидента со сбитием американского БПЛА над Черным морем утром 14 марта стали "действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины. – "ГОРДОН"), а также "усиление разведывательной деятельности против интересов РФ", отмечается в Telegram минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве полеты американских стратегических БПЛА возле оккупированного украинского полуострова Крым назвали "провокационными", что "создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне".

"РФ не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно", – пригрозили в минобороны России.