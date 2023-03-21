В Генштабе ВСУ объяснили цель нанесения удара по вражескому объекту в районе Джанкоя

Баранов отметил, что Джанкой для оккупантов логистически связан с Херсоном и Мелитополем Фото: pixabay.com

Его спросили, повлияет ли повреждение железнодорожного узла в Джанкое на поставку боеприпасов вражеским подразделениям на материковую Украину и Черноморскому флоту РФ.

"Что касается Джанкоя, то Черноморскому флоту – нет [не повлияют], потому что другие железнодорожные узлы еще находятся. В частности, Симферополь, ближе к базам Черноморского флота [РФ]. А что касается нашей территории – да. Джанкой – один из узлов на ветке логистического пути, который, например, идет до Мелитополя или идет до Херсона", – ответил Баранов.

По его словам, "поэтому одна из целей нанесения такого поражения была как раз либо полная остановка, либо препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории".

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