В Генштабе ВСУ объяснили цель нанесения удара по вражескому объекту в районе Джанкоя

Его спросили, повлияет ли повреждение железнодорожного узла в Джанкое на поставку боеприпасов вражеским подразделениям на материковую Украину и Черноморскому флоту РФ.
"Что касается Джанкоя, то Черноморскому флоту – нет [не повлияют], потому что другие железнодорожные узлы еще находятся. В частности, Симферополь, ближе к базам Черноморского флота [РФ]. А что касается нашей территории – да. Джанкой – один из узлов на ветке логистического пути, который, например, идет до Мелитополя или идет до Херсона", – ответил Баранов.
По его словам, "поэтому одна из целей нанесения такого поражения была как раз либо полная остановка, либо препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Поздно вечером 20 марта крымские Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации.
В оперативном командовании "Юг" ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что российским захватчикам пора покидать временно оккупированный Крым. "Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врагов, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.