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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Джанкое в результате атаки серьезно повреждены объекты на железнодорожной станции – СМИ

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По данным СМИ, повреждены четыре объекта железнодорожной станции в Джанкое
По данным СМИ, повреждены четыре объекта железнодорожной станции в Джанкое
Фото: wikipedia.org

На железнодорожной станции в Джанкое в оккупированном Крыму в результате атаки дронов 20 марта повреждения зафиксированы как минимум по пяти адресам, четыре принадлежат железнодорожному депо. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По данным канала, серьезно повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

Еще один адрес, по которому есть повреждения, – это сельскохозяйственный магазин на Перекопской улице, 51. В магазине сквозное ранение грудной клетки получил 33-летний местный житель Константин Ильин, пишет канал.

В результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо, сообщают источники Astra.

Контекст:

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации.

В оперативном командовании "Юг" ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что российским захватчикам пора покидать временно оккупированный Крым. "Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врагов, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, железная дорога, Джанкой, война России против Украины, взрывы
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