В Джанкое в результате атаки серьезно повреждены объекты на железнодорожной станции – СМИ

По данным СМИ, повреждены четыре объекта железнодорожной станции в Джанкое Фото: wikipedia.org

По данным канала, серьезно повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

Еще один адрес, по которому есть повреждения, – это сельскохозяйственный магазин на Перекопской улице, 51. В магазине сквозное ранение грудной клетки получил 33-летний местный житель Константин Ильин, пишет канал.

В результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо, сообщают источники Astra.