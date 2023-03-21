В Джанкое в результате атаки серьезно повреждены объекты на железнодорожной станции – СМИ

По данным канала, серьезно повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.
Еще один адрес, по которому есть повреждения, – это сельскохозяйственный магазин на Перекопской улице, 51. В магазине сквозное ранение грудной клетки получил 33-летний местный житель Константин Ильин, пишет канал.
В результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо, сообщают источники Astra.
20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации.
В оперативном командовании "Юг" ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что российским захватчикам пора покидать временно оккупированный Крым. "Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врагов, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.