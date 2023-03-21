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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На дронах, которые атаковали Джанкой, были нарисованы мемы. Фото

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На обломках видны изображения мемов-троллей
На обломках видны изображения мемов-троллей
Фото: Крючков Z / Telegram

На дронах, которые вечером 20 марта атаковали Джанкой в оккупированном Россией Крыму, были нарисованы мемы. Фото обломков, на которых это видно, опубликовал "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Судя по изображениям, речь о наклейках с мемами trollface, обозначающими троллинг. Крючков возмутился мемами, но неясно, когда они были нанесены на БПЛА – до взлета или уже после падения. 

Фото: Крючков Z / Telegram
Фото: Крючков Z / Telegram

Фото: Крючков Z / Telegram
Фото: Крючков Z / Telegram

Фото: Крючков Z / Telegram
Фото: Крючков Z / Telegram

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.

Украинские СМИ обратили внимание, что на видео, публикуемых в местных пабликах, перед взрывами в городе слышали звук, похожий на роботу иранского дрона Shahed-136.

 "Радио Свобода" в обломках одного из БПЛА узнало китайский дрон SkyEye. 

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Контекст:

Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации.

В оперативном командовании "Юг" ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что российским захватчикам пора покидать временно оккупированный Крым. 

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врагов, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, беспилотники, мем, Джанкой, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк
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