На дронах, которые атаковали Джанкой, были нарисованы мемы. Фото

Судя по изображениям, речь о наклейках с мемами trollface, обозначающими троллинг. Крючков возмутился мемами, но неясно, когда они были нанесены на БПЛА – до взлета или уже после падения.

Фото: Крючков Z / Telegram

Фото: Крючков Z / Telegram

Фото: Крючков Z / Telegram

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.

Украинские СМИ обратили внимание, что на видео, публикуемых в местных пабликах, перед взрывами в городе слышали звук, похожий на роботу иранского дрона Shahed-136.

"Радио Свобода" в обломках одного из БПЛА узнало китайский дрон SkyEye.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.