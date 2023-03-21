На дронах, которые атаковали Джанкой, были нарисованы мемы. Фото

Судя по изображениям, речь о наклейках с мемами trollface, обозначающими троллинг. Крючков возмутился мемами, но неясно, когда они были нанесены на БПЛА – до взлета или уже после падения.
20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое слышны взрывы и стрельба. Также были сведения о том, что в городе после взрывов частично пропало электричество.
Украинские СМИ обратили внимание, что на видео, публикуемых в местных пабликах, перед взрывами в городе слышали звук, похожий на роботу иранского дрона Shahed-136.
"Радио Свобода" в обломках одного из БПЛА узнало китайский дрон SkyEye.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате взрывов в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
Оккупанты после ночных взрывов ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации.
В оперативном командовании "Юг" ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что российским захватчикам пора покидать временно оккупированный Крым.
"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врагов, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.