Зеленский подписал закон о компенсации поврежденного оккупантами жилья. Кто сможет получить выплаты?

В разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье проживают более 2 млн украинцев Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом проинформировала пресс-служба Верховной Рады 22 марта.

Как отметил нардеп Алексей Мовчан, важность закона "трудно переоценить". Он предусматривает четкий механизм получения компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье, подчеркнул парламентарий.

Он сообщил, что компенсации за разрушенное жилье получить смогут:

владельцы квартир и других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов;

члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;

наследники этих лиц.

"Люди получат жилищный сертификат, в котором будет указана сумма компенсации. Они смогут его использовать для приобретения нового жилья в течение пяти лет", – рассказал Мовчан.

По его словам, правительство сейчас разрабатывает алгоритм компенсации.

Инфографика: rada.gov.ua

Главным финансовым источником станут арестованные активы россиян, репарации. А также средства государственного и местных бюджетов, средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь, говорится в релизе.