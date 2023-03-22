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Зеленский подписал закон о компенсации поврежденного оккупантами жилья. Кто сможет получить выплаты?

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В разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье проживают более 2 млн украинцев
В разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье проживают более 2 млн украинцев
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации".

Об этом проинформировала пресс-служба Верховной Рады 22 марта. 

Как отметил нардеп Алексей Мовчан, важность закона "трудно переоценить". Он предусматривает четкий механизм получения компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье, подчеркнул парламентарий. 

Он сообщил, что компенсации за разрушенное жилье получить смогут: 

  • владельцы квартир и других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
  • заказчики строительства частных, садовых и дачных домов;
  • члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;
  • наследники этих лиц.

"Люди получат жилищный сертификат, в котором будет указана сумма компенсации. Они смогут его использовать для приобретения нового жилья в течение пяти лет", – рассказал Мовчан. 

По его словам, правительство сейчас разрабатывает алгоритм компенсации. 

Инфографика: rada.gov.ua
Инфографика: rada.gov.ua

Главным финансовым источником станут арестованные активы россиян, репарации. А также средства государственного и местных бюджетов, средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь, говорится в релизе. 

Контекст:

Соответствующий законопроект №7198 был внесен в Верховную Раду в марте 2022 года, в первом чтении его приняли 1 апреля. Во втором чтении и в целом Рада приняла его 23 февраля. В "Слуге народа" сообщали тогда, что в фонде, из которого планируют выплачивать компенсации, уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка".

По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, закон, жилье, обстрелы, украинцы, война России против Украины, выплаты, имущество, квартира, Алексей Мовчан, репарации, приложение Дія, компенсация, восстановление
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