Зеленский подписал закон о компенсации поврежденного оккупантами жилья. Кто сможет получить выплаты?

Об этом проинформировала пресс-служба Верховной Рады 22 марта.
Как отметил нардеп Алексей Мовчан, важность закона "трудно переоценить". Он предусматривает четкий механизм получения компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье, подчеркнул парламентарий.
Он сообщил, что компенсации за разрушенное жилье получить смогут:
"Люди получат жилищный сертификат, в котором будет указана сумма компенсации. Они смогут его использовать для приобретения нового жилья в течение пяти лет", – рассказал Мовчан.
По его словам, правительство сейчас разрабатывает алгоритм компенсации.
Главным финансовым источником станут арестованные активы россиян, репарации. А также средства государственного и местных бюджетов, средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь, говорится в релизе.
Соответствующий законопроект №7198 был внесен в Верховную Раду в марте 2022 года, в первом чтении его приняли 1 апреля. Во втором чтении и в целом Рада приняла его 23 февраля. В "Слуге народа" сообщали тогда, что в фонде, из которого планируют выплачивать компенсации, уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка".
По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.