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$15,6 млрд на четыре года. Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о новой программе финансирования

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В НБУ отметили, что новая программа МВФ будет реализовываться в два этапа
В НБУ отметили, что новая программа МВФ будет реализовываться в два этапа
Фото: depositphotos.com

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала о новой программе финансирования. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"По итогам работы миссии Международного валютного фонда, работавшей в Варшаве с 8-го по 15 марта 2023 года, и последующих онлайн-консультаций были достигнуты соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по новой программе "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). Это соглашение подлежит одобрению советом директоров МВФ", – говорится в сообщении.

Данная программа рассчитана на четыре года и предусматривает финансирование в объеме до 11,6 млрд специальных прав заимствования (около $15,6 млрд). Она будет направлена на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.

В НБУ подчеркнули, что, учитывая чрезвычайно высокий уровень неопределенности из-за войны с Россией, программа EFF будет реализовываться в два этапа.

На первом этапе будут проводиться меры, направленные на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем усиления мобилизации поступлений, отказа от эмиссионного финансирования и поддержания финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Также программа будет предусматривать продолжение реформ и внесение законодательных изменений для борьбы с коррупцией.

Этот этап будет реализовываться на базе мониторинговой программы с привлечением совета директоров МВФ и продлится 12–18 месяцев.

"На втором этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и отстраивание Украины, усиление устойчивости и быстрый и длительный экономический рост, в частности благодаря вступлению Украины в ЕС", – отметили в НБУ.

Предполагается, что на этом этапе Национальный банк вернется в рамки монетарной политики, которая использовалась для полномасштабного вторжения РФ и базировалась на плавающем обменном курсе и режиме таргетирования инфляции.

Как пояснили в Нацбанке, соглашение на рабочем уровне, которое должно быть одобрено советом директоров МВФ в ближайшие недели, означает, что Фонд продолжает поддерживать Украину и, как ожидается, поможет мобилизовать масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины.

"Мониторинговая программа, по которой мы слышали определенный скептицизм в части отсутствия финансирования, стала не только основой для перехода к программе расширенного финансирования в размере $15,6 млрд, но и стимулировала МВФ пересмотреть свои подходы и политику в условиях высокой неопределенности. Успешно пройдя мониторинговую программу, Украина доказала свою способность выполнять обязательства. Это также изменило кредитную политику фонда, чем в дальнейшем смогут воспользоваться и другие страны", – сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он также подчеркнул, что международные партнеры верят в Украину и готовы ей помогать.

"Они видят невероятную адаптивность нашей экономики после атак на критическую инфраструктуру. Также убеждаются, что мы выполняем взятые на себя обязательства, обеспечиваем макроэкономическую и финансовую стабильность, внедряем необходимые реформы, уверенно держим курс на вступление в ЕС. Впереди много работы, но мы справимся. Победим!" – резюмировал глава НБУ.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля директор-распорядитель Фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, МВФ, НБУ, экономика, Андрей Пышный, реформы, кредиты, Нацбанк, финансирование, соглашение, восстановление
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