$15,6 млрд на четыре года. Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о новой программе финансирования

"По итогам работы миссии Международного валютного фонда, работавшей в Варшаве с 8-го по 15 марта 2023 года, и последующих онлайн-консультаций были достигнуты соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по новой программе "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). Это соглашение подлежит одобрению советом директоров МВФ", – говорится в сообщении.
Данная программа рассчитана на четыре года и предусматривает финансирование в объеме до 11,6 млрд специальных прав заимствования (около $15,6 млрд). Она будет направлена на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.
В НБУ подчеркнули, что, учитывая чрезвычайно высокий уровень неопределенности из-за войны с Россией, программа EFF будет реализовываться в два этапа.
На первом этапе будут проводиться меры, направленные на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем усиления мобилизации поступлений, отказа от эмиссионного финансирования и поддержания финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.
Также программа будет предусматривать продолжение реформ и внесение законодательных изменений для борьбы с коррупцией.
Этот этап будет реализовываться на базе мониторинговой программы с привлечением совета директоров МВФ и продлится 12–18 месяцев.
"На втором этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и отстраивание Украины, усиление устойчивости и быстрый и длительный экономический рост, в частности благодаря вступлению Украины в ЕС", – отметили в НБУ.
Предполагается, что на этом этапе Национальный банк вернется в рамки монетарной политики, которая использовалась для полномасштабного вторжения РФ и базировалась на плавающем обменном курсе и режиме таргетирования инфляции.
Как пояснили в Нацбанке, соглашение на рабочем уровне, которое должно быть одобрено советом директоров МВФ в ближайшие недели, означает, что Фонд продолжает поддерживать Украину и, как ожидается, поможет мобилизовать масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины.
"Мониторинговая программа, по которой мы слышали определенный скептицизм в части отсутствия финансирования, стала не только основой для перехода к программе расширенного финансирования в размере $15,6 млрд, но и стимулировала МВФ пересмотреть свои подходы и политику в условиях высокой неопределенности. Успешно пройдя мониторинговую программу, Украина доказала свою способность выполнять обязательства. Это также изменило кредитную политику фонда, чем в дальнейшем смогут воспользоваться и другие страны", – сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Он также подчеркнул, что международные партнеры верят в Украину и готовы ей помогать.
"Они видят невероятную адаптивность нашей экономики после атак на критическую инфраструктуру. Также убеждаются, что мы выполняем взятые на себя обязательства, обеспечиваем макроэкономическую и финансовую стабильность, внедряем необходимые реформы, уверенно держим курс на вступление в ЕС. Впереди много работы, но мы справимся. Победим!" – резюмировал глава НБУ.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.
21 февраля директор-распорядитель Фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.