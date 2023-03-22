$15,6 млрд на четыре года. Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о новой программе финансирования

В НБУ отметили, что новая программа МВФ будет реализовываться в два этапа Фото: depositphotos.com

"По итогам работы миссии Международного валютного фонда, работавшей в Варшаве с 8-го по 15 марта 2023 года, и последующих онлайн-консультаций были достигнуты соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по новой программе "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). Это соглашение подлежит одобрению советом директоров МВФ", – говорится в сообщении.

Данная программа рассчитана на четыре года и предусматривает финансирование в объеме до 11,6 млрд специальных прав заимствования (около $15,6 млрд). Она будет направлена на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.

В НБУ подчеркнули, что, учитывая чрезвычайно высокий уровень неопределенности из-за войны с Россией, программа EFF будет реализовываться в два этапа.

На первом этапе будут проводиться меры, направленные на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем усиления мобилизации поступлений, отказа от эмиссионного финансирования и поддержания финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Также программа будет предусматривать продолжение реформ и внесение законодательных изменений для борьбы с коррупцией.

Этот этап будет реализовываться на базе мониторинговой программы с привлечением совета директоров МВФ и продлится 12–18 месяцев.

"На втором этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и отстраивание Украины, усиление устойчивости и быстрый и длительный экономический рост, в частности благодаря вступлению Украины в ЕС", – отметили в НБУ.

Предполагается, что на этом этапе Национальный банк вернется в рамки монетарной политики, которая использовалась для полномасштабного вторжения РФ и базировалась на плавающем обменном курсе и режиме таргетирования инфляции.

Как пояснили в Нацбанке, соглашение на рабочем уровне, которое должно быть одобрено советом директоров МВФ в ближайшие недели, означает, что Фонд продолжает поддерживать Украину и, как ожидается, поможет мобилизовать масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины.

"Мониторинговая программа, по которой мы слышали определенный скептицизм в части отсутствия финансирования, стала не только основой для перехода к программе расширенного финансирования в размере $15,6 млрд, но и стимулировала МВФ пересмотреть свои подходы и политику в условиях высокой неопределенности. Успешно пройдя мониторинговую программу, Украина доказала свою способность выполнять обязательства. Это также изменило кредитную политику фонда, чем в дальнейшем смогут воспользоваться и другие страны", – сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он также подчеркнул, что международные партнеры верят в Украину и готовы ей помогать.

"Они видят невероятную адаптивность нашей экономики после атак на критическую инфраструктуру. Также убеждаются, что мы выполняем взятые на себя обязательства, обеспечиваем макроэкономическую и финансовую стабильность, внедряем необходимые реформы, уверенно держим курс на вступление в ЕС. Впереди много работы, но мы справимся. Победим!" – резюмировал глава НБУ.