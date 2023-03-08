В НБУ рассказали, что может предусматривать новая программа с МВФ

Сегодня миссия МВФ в Украине начала обсуждение новой программы.
В течение марта НБУ хочет достичь соглашения с миссией Фонда и начать его рассмотрение на Совете директоров МВФ.
"Опыт прохождения мониторинговой программы подтвердил возможность Украины исполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений", – отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.
По данным пресс-службы НБУ, в основу общей концепции программы заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС. Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка, добавили в Нацбанке.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Шмыгаль по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.
21 февраля директор-распорядитель Фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.