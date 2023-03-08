В НБУ рассказали, что может предусматривать новая программа с МВФ

Сегодня миссия МВФ в Украине начала обсуждение новой программы.

В течение марта НБУ хочет достичь соглашения с миссией Фонда и начать его рассмотрение на Совете директоров МВФ.

"Опыт прохождения мониторинговой программы подтвердил возможность Украины исполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений", – отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По данным пресс-службы НБУ, в основу общей концепции программы заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС. Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка, добавили в Нацбанке.