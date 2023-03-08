Миссия МВФ начала переговоры с Украиной о программе кредитования

“Миссия МВФ во главе с [руководителем миссии МВФ в Украине] Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ”, – заявил постоянный представитель фонда Ваграм Степанян.
7 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил программу МВФ с директором Европейского департамента фонда Альфредом Каммером, сообщил глава правительства в Telegram.
"Новая долгосрочная программа при поддержке МВФ станет важным месседжем для инвесторов и доноров, готовых вкладывать в Украину. А также будет способствовать созданию прочной основы для быстрого восстановления страны и консолидации усилий по вступлению Украины в Европейский союз", – заявил Шмыгаль.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины $10 млрд предоставят США, €18 млрд в течении года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласовать программу кредитования МВФ.
17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Шмыгаль по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.
21 февраля директор-распорядитель фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.