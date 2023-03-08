Миссия МВФ начала переговоры с Украиной о программе кредитования

“Миссия МВФ во главе с [руководителем миссии МВФ в Украине] Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ”, – заявил постоянный представитель фонда Ваграм Степанян.

7 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил программу МВФ с директором Европейского департамента фонда Альфредом Каммером, сообщил глава правительства в Telegram.

"Новая долгосрочная программа при поддержке МВФ станет важным месседжем для инвесторов и доноров, готовых вкладывать в Украину. А также будет способствовать созданию прочной основы для быстрого восстановления страны и консолидации усилий по вступлению Украины в Европейский союз", – заявил Шмыгаль.