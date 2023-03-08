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Миссия МВФ начала переговоры с Украиной о программе кредитования

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Украина рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд
Украина рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд
Фото: depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда 8 марта начала обсуждать с представителями Украины новую кредитную программу. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

“Миссия МВФ во главе с [руководителем миссии МВФ в Украине] Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ”, – заявил постоянный представитель фонда Ваграм Степанян.

7 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил программу МВФ с директором Европейского департамента фонда Альфредом Каммером, сообщил глава правительства в Telegram. 

"Новая долгосрочная программа при поддержке МВФ станет важным месседжем для инвесторов и доноров, готовых вкладывать в Украину. А также будет способствовать созданию прочной основы для быстрого восстановления страны и консолидации усилий по вступлению Украины в Европейский союз", – заявил Шмыгаль.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины $10 млрд предоставят США€18 млрд в течении года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласовать программу кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Шмыгаль по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля директор-распорядитель фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

Теги: Украина, МВФ, переговоры, миссия, кредиты, Денис Шмыгаль
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