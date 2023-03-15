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Украина и МВФ рассчитывают завершить переговоры о новой кредитной программе "в ближайшие дни" – заявление Фонда

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Нацбанк Украины надеется достичь соглашения с миссией МВФ до конца марта
Нацбанк Украины надеется достичь соглашения с миссией МВФ до конца марта
Фото: depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гэвином Греем надеется завершить процесс переговоров с Киевом о новой кредитной программе для Украины "в ближайшие дни". Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

С 8-го по 15 марта в Варшаве (Польша) миссия МВФ провела переговоры с украинскими властями. В релизе Фонда говорится, что в обсуждениях есть прогресс.

"Обсуждения между персоналом МВФ и властями Украины были продуктивными, и был достигнут очень хороший прогресс в согласовании набора мер, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой Фондом", – заявил Степанян.

Национальный банк Украины (НБУ) хочет достичь соглашения с миссией Фонда и начать его рассмотрение на заседании совета директоров МВФ в течении марта, сообщала пресс-служба Нацбанка 8 марта. Регулятор надеется, что новая программа сотрудничества с МВФ будет четко структурирована на два этапа – военный и послевоенный – и продлится четыре года.

По данным пресс-службы НБУ, в основу общей концепции программы заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС. Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка, добавили в Нацбанке.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля директор-распорядитель Фонда заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

Теги: Украина, МВФ, переговоры, миссия, Варшава
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