Украина и МВФ рассчитывают завершить переговоры о новой кредитной программе "в ближайшие дни" – заявление Фонда

С 8-го по 15 марта в Варшаве (Польша) миссия МВФ провела переговоры с украинскими властями. В релизе Фонда говорится, что в обсуждениях есть прогресс.

"Обсуждения между персоналом МВФ и властями Украины были продуктивными, и был достигнут очень хороший прогресс в согласовании набора мер, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой Фондом", – заявил Степанян.

Национальный банк Украины (НБУ) хочет достичь соглашения с миссией Фонда и начать его рассмотрение на заседании совета директоров МВФ в течении марта, сообщала пресс-служба Нацбанка 8 марта. Регулятор надеется, что новая программа сотрудничества с МВФ будет четко структурирована на два этапа – военный и послевоенный – и продлится четыре года.

По данным пресс-службы НБУ, в основу общей концепции программы заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС. Также обязательства Украины будут касаться монетарной, бюджетной, налоговой политики, обеспечения ценовой и финансовой стабильности и эффективного функционирования внутреннего долгового рынка, добавили в Нацбанке.