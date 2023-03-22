Премьер Японии заявил о предоставлении Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение

Япония с начала войны предоставила Украине помощи на сумму около $7,1 млрд, отметил Кисида Фото: president.gov.ua

Об этом 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"В то же время Япония предоставляет широкий спектр другой помощи на нужды Украины в таких сферах, как разминирование, телерадиовещание, образование, укрепление государственного управления и защита культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может Япония", – сказал Кисида.

По его словам, Япония с начала войны предоставила Украине помощи на сумму около $7,1 млрд.

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.