Премьер Японии заявил о предоставлении Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение

Об этом 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.
"В то же время Япония предоставляет широкий спектр другой помощи на нужды Украины в таких сферах, как разминирование, телерадиовещание, образование, укрепление государственного управления и защита культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может Япония", – сказал Кисида.
По его словам, Япония с начала войны предоставила Украине помощи на сумму около $7,1 млрд.
Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.
Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.
Украина в 2022 году получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.
В феврале Кисида объявил о предоставлении дополнительных $5,5 млрд для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.