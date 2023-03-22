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Премьер Японии заявил о предоставлении Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение

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Япония с начала войны предоставила Украине помощи на сумму около $7,1 млрд, отметил Кисида
Япония с начала войны предоставила Украине помощи на сумму около $7,1 млрд, отметил Кисида
Фото: president.gov.ua

Япония выделит $30 млн на поставку Украине нелетальных вооружений через трастовый фонд НАТО, а также предоставит Киеву дополнительные $470 млн грантовой помощи для сектора энергетики и других отраслей.

Об этом 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"В то же время Япония предоставляет широкий спектр другой помощи на нужды Украины в таких сферах, как разминирование, телерадиовещание, образование, укрепление государственного управления и защита культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может Япония", – сказал Кисида.

По его словам, Япония с начала войны предоставила Украине помощи на сумму около $7,1 млрд.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/225265406680927/

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

Украина в 2022 году получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

В феврале Кисида объявил о предоставлении дополнительных $5,5 млрд для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, НАТО, образование, Япония, Владимир Зеленский, финансовая помощь, финансы, президент, разминирование, пресс-конференция, гранты, визит, инфраструктура, премьер-министр, встреча, Фумио Кисида, восстановление
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