Зеленский принял приглашение премьера Японии участвовать в саммите G7 в онлайн-формате

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.
"В частности, президент Украины сообщил, что принял приглашение главы японского правительства участвовать в онлайн-формате в саммите G7, запланированном на май в Хиросиме", – сказано в сообщении.
Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.
NHK отмечает, что Кисида – единственный из лидеров "Большой семерки", кто не был в Украине за последний год. Последний раз премьер Японии и Зеленский общались 6 января. Тогда они провели телефонный разговор и обсудили мирный план Украины.
2 января стало известно, что Кисида планирует пригласить украинского президента на саммит G7, который состоится в Хиросиме (Япония) 19–21 мая.