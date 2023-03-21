Зеленский принял приглашение премьера Японии участвовать в саммите G7 в онлайн-формате

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"В частности, президент Украины сообщил, что принял приглашение главы японского правительства участвовать в онлайн-формате в саммите G7, запланированном на май в Хиросиме", – сказано в сообщении.

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.