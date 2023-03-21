Зеленский и Кисида подписали совместное заявление об особом глобальном партнерстве между Украиной и Японией

Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, отметил Зеленский (справа) по итогам переговоров с Фумио Кисидой Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

"Этот документ отражает и наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет.

Но это только фундамент для того, чего можно достичь в будущем, добавил Зеленский.

"Очевидно, что партнерство Украины и Японии усиливает глобальную безопасность и приближает время, когда мы наконец-то сможем вернуть мир и гарантировать стабильность жизни и украинцам, и всем народам мира", – отметил президент.

В то же время Кисида заверил, что Япония "и дальше будет поддерживать Украину, пока мир не вернется на ее прекрасную землю".

Премьер Японии указал, что агрессия России подрывает все основы мирового порядка и нарушает нормы международного права.

Япония сотрудничает с Украиной в вопросе введения санкций против РФ, подчеркнул Кисида.

Кроме того, Япония с прошлого года предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь, которая, в частности, направлена на поддержку энергетического сектора, сельского хозяйства и разминирования, проинформировал глава правительства.

Также Япония планирует предоставить средства на поставку нелетального оружия через трастовый фонд НАТО, резюмировал Кисида.