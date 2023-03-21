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Зеленский и Кисида подписали совместное заявление об особом глобальном партнерстве между Украиной и Японией

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Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, отметил Зеленский (справа) по итогам переговоров с Фумио Кисидой
Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, отметил Зеленский (справа) по итогам переговоров с Фумио Кисидой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами по итогам переговоров в Киеве 21 марта.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

"Этот документ отражает и наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет.

Но это только фундамент для того, чего можно достичь в будущем, добавил Зеленский.

"Очевидно, что партнерство Украины и Японии усиливает глобальную безопасность и приближает время, когда мы наконец-то сможем вернуть мир и гарантировать стабильность жизни и украинцам, и всем народам мира", – отметил президент.

В то же время Кисида заверил, что Япония "и дальше будет поддерживать Украину, пока мир не вернется на ее прекрасную землю".

Премьер Японии указал, что агрессия России подрывает все основы мирового порядка и нарушает нормы международного права.

Япония сотрудничает с Украиной в вопросе введения санкций против РФ, подчеркнул Кисида.

Кроме того, Япония с прошлого года предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь, которая, в частности, направлена на поддержку энергетического сектора, сельского хозяйства и разминирования, проинформировал глава правительства.

Также Япония планирует предоставить средства на поставку нелетального оружия через трастовый фонд НАТО, резюмировал Кисида.

Контекст:

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае.

Теги: Украина, Япония, санкции, Владимир Зеленский, президент, безопасность, пресс-конференция, визит, премьер-министр, встреча, Фумио Кисида
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