Рада приняла закон о компенсации за разрушенное жилье. Нардеп рассказала, как будет действовать механизм

Шуляк рассказала, что сейчас в фонде, из которого будут выплачивать компенсации, есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка" Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что владельцы разрушенного войной жилья смогут выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готовой квартиры в многоквартирном доме или на строительство (ремонт) частного дома на своей территории.

"Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно – она в любом случае будет находиться в высотном доме. Поэтому владелец разрушенного жилья сможет получить на выбор либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство жилья, либо средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов для восстановления своего жилья", – пояснила она.

По словам нардепа, украинцы смогут выбирать, в каком населенном пункте использовать сертификат. Как сказано в релизе, "ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества".

"То есть, если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговской области, схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской – человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, поэтому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении этих городов", – пояснила Шуляк.

Она также рассказала, что средства на покупку нового жиля или ремонт поврежденного Украинское государство будет предоставлять гражданам, не ожидая репараций от России – планируется использование собственных или привлеченных средств, на данный момент в соответствующем фонде есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка".