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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада приняла закон о компенсации за разрушенное жилье. Нардеп рассказала, как будет действовать механизм

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Шуляк рассказала, что сейчас в фонде, из которого будут выплачивать компенсации, есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка"
Шуляк рассказала, что сейчас в фонде, из которого будут выплачивать компенсации, есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка"
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада на заседании 23 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации", сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Нардеп от фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что владельцы разрушенного войной жилья смогут выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готовой квартиры в многоквартирном доме или на строительство (ремонт) частного дома на своей территории.

"Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно – она в любом случае будет находиться в высотном доме. Поэтому владелец разрушенного жилья сможет получить на выбор либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство жилья, либо средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов для восстановления своего жилья", – пояснила она. 

По словам нардепа, украинцы смогут выбирать, в каком населенном пункте использовать сертификат. Как сказано в релизе, "ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества". 

"То есть, если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговской области, схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской – человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, поэтому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении этих городов", – пояснила Шуляк.

Она также рассказала, что средства на покупку нового жиля или ремонт поврежденного Украинское государство будет предоставлять гражданам, не ожидая репараций от России – планируется использование собственных или привлеченных средств, на данный момент в соответствующем фонде есть 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка". 

Контекст:

Законопроект  №7198 был внесен в Верховную Раду в марте 2022 года, в первом чтении его приняли 1 апреля. По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сбербанк, закон, жилье, законопроект, квартира, Слуга народа, Елена Шуляк, компенсация, восстановление
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