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ЕС опубликовал список россиян, против которых продлил персональные санкции из-за агрессии РФ

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Санкции ЕС против РФ касаются 1473 физических и 205 юридических лиц
Санкции ЕС против РФ касаются 1473 физических и 205 юридических лиц
Фото: depositphotos.com

Совет Евросоюза утвердил продление санкций против России еще на полгода. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале Евросоюза 14 марта.

Решение о продлении санкций Совет ЕС принял накануне.

Ограничения продлены до 15 сентября 2023 года. Санкции предусматривают запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции ЕС касаются 1473 физических и 205 юридических лиц. Из списка исключены три человека: скончавшиеся депутат Госдумы Николай Петрунин, главный редактор "Комсомольской правды" Николай Сунгоркин и заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, Совет ЕС, российская агрессия, Евросоюз, Кирилл Стремоусов, ЕС
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