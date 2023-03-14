ЕС опубликовал список россиян, против которых продлил персональные санкции из-за агрессии РФ

Решение о продлении санкций Совет ЕС принял накануне.

Ограничения продлены до 15 сентября 2023 года. Санкции предусматривают запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции ЕС касаются 1473 физических и 205 юридических лиц. Из списка исключены три человека: скончавшиеся депутат Госдумы Николай Петрунин, главный редактор "Комсомольской правды" Николай Сунгоркин и заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.