ЕС еще на полгода продлил санкции против России

Существующие ограничения предусматривают запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции введены против 1473 физических и 205 юридических лиц. Их действие продлится до 15 сентября 2023 года.