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ЕС еще на полгода продлил санкции против России

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Санкции продлили до 15 сентября 2023 года
Санкции продлили до 15 сентября 2023 года
Фото: depositphotos.com

Совет ЕС 13 марта принял решение продлить санкции против России за угрозу территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Существующие ограничения предусматривают запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции введены против 1473 физических и 205 юридических лиц. Их действие продлится до 15 сентября 2023 года.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, агрессия, Совет ЕС, Европа, активы, ограничения, Евросоюз, ЕС
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