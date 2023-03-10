Фридман и Авен продадут доли в "Альфа-банке", чтобы с них сняли западные санкции – СМИ

По данным источников, давний деловой партнер бизнесменов Андрей Косогов, на которого не распространяются санкции, согласился купить долю российского банка, которой владеют бизнемены (45%) за 178 млрд руб. ($2,3 млрд) у его кипрской материнской компании.
"Они хотят сделать все возможное, чтобы выйти из своих российских активов, чтобы санкции были сняты", – сказал один из людей, осведомленных о сделке.
При этом, как пишет издание, Фридман и Авен не получили никаких указаний на то, что продажа "Альфа-банка" убедит ЕС снять санкции, которые государства-члены должны продлить до 15 марта.
Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов подтвердил, что сделка была согласована, но отказался от дальнейших комментариев.
28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады.
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали президента РФ Владимира Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".
Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.
Российский миллиардер Фридман жаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне и улететь в другую страну.