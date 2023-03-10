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Фридман и Авен продадут доли в "Альфа-банке", чтобы с них сняли западные санкции – СМИ

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Фридман и Авен владеют 45% "Альфа-Банка"
Фридман и Авен владеют 45% "Альфа-Банка"
Фото: EPA

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в "Альфа-Банке" за $2,3 млрд, чтобы с них сняли санкции. Об этом 9 марта написало издание Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным источников, давний деловой партнер бизнесменов Андрей Косогов, на которого не распространяются санкции, согласился купить долю российского банка, которой владеют бизнемены (45%) за 178 млрд руб. ($2,3 млрд) у его кипрской материнской компании.

"Они хотят сделать все возможное, чтобы выйти из своих российских активов, чтобы санкции были сняты", – сказал один из людей, осведомленных о сделке.

При этом, как пишет издание, Фридман и Авен не получили никаких указаний на то, что продажа "Альфа-банка" убедит ЕС снять санкции, которые государства-члены должны продлить до 15 марта.

Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов подтвердил, что сделка была согласована, но отказался от дальнейших комментариев.

Контекст:

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали президента РФ Владимира Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.

Российский миллиардер Фридман жаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне и улететь в другую страну.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Великобритания, санкции, банки, бизнес, Михаил Фридман, Альфа-Банк, Financial Times, миллиардер, Петр Авен, бизнесмен, россияне
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