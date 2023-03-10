Фридман и Авен продадут доли в "Альфа-банке", чтобы с них сняли западные санкции – СМИ

По данным источников, давний деловой партнер бизнесменов Андрей Косогов, на которого не распространяются санкции, согласился купить долю российского банка, которой владеют бизнемены (45%) за 178 млрд руб. ($2,3 млрд) у его кипрской материнской компании.

"Они хотят сделать все возможное, чтобы выйти из своих российских активов, чтобы санкции были сняты", – сказал один из людей, осведомленных о сделке.

При этом, как пишет издание, Фридман и Авен не получили никаких указаний на то, что продажа "Альфа-банка" убедит ЕС снять санкции, которые государства-члены должны продлить до 15 марта.

Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов подтвердил, что сделка была согласована, но отказался от дальнейших комментариев.