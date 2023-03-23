Столтенберг не исключил, что страны НАТО передадут Украине боевые самолеты

Столтенберг: Путин не планирует мира, он планирует новую войну Фото: EPA

"Мы должны продолжать удовлетворять потребность [Украины] в дополнительных возможностях", – сказал он.

Столтенберг добавил, что несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства Украине, все же "не было принято никаких решений по F-16".

Польша и Словакия уже согласились предоставить Украине 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов для передачи "невелико", отметил The Guardian.

Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин ведет "войну на истощение". Поэтому Генсек НАТО хочет, чтобы члены Альянса договорились о том, что на оборону будут расходовать как минимум 2% ВВП.

"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну", – продолжил Столтенберг.

Он добавил, что Россия наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".