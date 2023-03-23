Столтенберг не исключил, что страны НАТО передадут Украине боевые самолеты

"Мы должны продолжать удовлетворять потребность [Украины] в дополнительных возможностях", – сказал он.
Столтенберг добавил, что несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства Украине, все же "не было принято никаких решений по F-16".
Польша и Словакия уже согласились предоставить Украине 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов для передачи "невелико", отметил The Guardian.
Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин ведет "войну на истощение". Поэтому Генсек НАТО хочет, чтобы члены Альянса договорились о том, что на оборону будут расходовать как минимум 2% ВВП.
"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну", – продолжил Столтенберг.
Он добавил, что Россия наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", который анонсировали как "авиационный", глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.