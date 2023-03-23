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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг не исключил, что страны НАТО передадут Украине боевые самолеты

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Столтенберг: Путин не планирует мира, он планирует новую войну
Столтенберг: Путин не планирует мира, он планирует новую войну
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны НАТО передадут Украине истребители F-16. Об этом он сказал в интервью The Guardian, опубликованном 22 марта.

"Мы должны продолжать удовлетворять потребность [Украины] в дополнительных возможностях", – сказал он.

Столтенберг добавил, что несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства Украине, все же "не было принято никаких решений по F-16".

Польша и Словакия уже согласились предоставить Украине 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов для передачи "невелико", отметил The Guardian.

Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин ведет "войну на истощение". Поэтому Генсек НАТО хочет, чтобы члены Альянса договорились о том, что на оборону будут расходовать как минимум 2% ВВП.

"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну", – продолжил Столтенберг.

Он добавил, что Россия наращивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. 

14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", который анонсировали как "авиационный", глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Польша, Словакия, Северная Корея, ВВП, Йенс Столтенберг, истребители
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