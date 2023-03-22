Формат участия Зеленского в саммите НАТО еще не определен – Столтенберг

"Что касается саммита, то в отношении формата мы еще не решили, но президент Зеленский на саммит приглашен", – сказал Столтенберг.
Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе (Литва). Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации.
Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение, которое станет шагом вперед в ее сближении с Альянсом, заявлял Зеленский 11 января.
Столтенберг в феврале лично пригласил Зеленского на саммит в Вильнюсе.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января 2023 года отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.