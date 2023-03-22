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ПОЛИТИКА

Формат участия Зеленского в саммите НАТО еще не определен – Столтенберг

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Столтенберг напомнил, что Зеленский приглашен на саммит НАТО
Столтенберг напомнил, что Зеленский приглашен на саммит НАТО
Фото: EPA

Формат участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО пока не определен. Об этом на брифинге в Брюсселе 21 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается саммита, то в отношении формата мы еще не решили, но президент Зеленский на саммит приглашен", – сказал Столтенберг.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе (Литва). Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации. 

Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение, которое станет шагом вперед в ее сближении с Альянсом, заявлял Зеленский 11 января. 

Столтенберг в феврале лично пригласил Зеленского на саммит в Вильнюсе.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января 2023 года отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО
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