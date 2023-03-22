Формат участия Зеленского в саммите НАТО еще не определен – Столтенберг

"Что касается саммита, то в отношении формата мы еще не решили, но президент Зеленский на саммит приглашен", – сказал Столтенберг.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе (Литва). Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации.

Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение, которое станет шагом вперед в ее сближении с Альянсом, заявлял Зеленский 11 января.

Столтенберг в феврале лично пригласил Зеленского на саммит в Вильнюсе.