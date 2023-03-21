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Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина – НАТО впервые с 2017 года, несмотря на возражения Венгрии

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Столтенберг: Моя прерогатива провести заседание комиссии Украина НАТО
Столтенберг: Моя прерогатива – провести заседание комиссии Украина – НАТО
Фото: EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО 4–5 апреля. Об этом он сказал 21 марта на брифинге в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я планирую провести заседание на нашей встрече министров иностранных дел через несколько недель. Я делаю так, потому что я думаю, что это платформа, которая демонстрирует нашу поддержку Украине", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о намерении провести такое заседание, несмотря на возражения Венгрии.

Как пишет "Интерфакс-Украина", Столтенберг сказал, что заседание комиссии Украина – НАТО – это "установленные рамки".

"Я уважаю вопросы, которые подняла Венгрия, и не проводил эти заседания некоторое время, но сейчас я буду продолжать проводить заседания комиссии Украина – НАТО и начну с заседания министров иностранных дел. Я пока не планируют других заседаний, но это не будет одноразовое мероприятие – мы будем продолжать проводить заседания", – сказал он.

Генсек подчеркнул, что у него есть мандат на созыв заседания комиссии.

"Думаю, что для этого пришло время. Конечно, я всегда пытаюсь, чтобы с этим согласились союзники, но если они не все согласны, то это моя прерогатива – провести заседание комиссии", – сказал Столтенберг.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

22 февраля, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, проходило внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Венгрия, Йенс Столтенберг
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