Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина – НАТО впервые с 2017 года, несмотря на возражения Венгрии

"Я планирую провести заседание на нашей встрече министров иностранных дел через несколько недель. Я делаю так, потому что я думаю, что это платформа, которая демонстрирует нашу поддержку Украине", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о намерении провести такое заседание, несмотря на возражения Венгрии.
Как пишет "Интерфакс-Украина", Столтенберг сказал, что заседание комиссии Украина – НАТО – это "установленные рамки".
"Я уважаю вопросы, которые подняла Венгрия, и не проводил эти заседания некоторое время, но сейчас я буду продолжать проводить заседания комиссии Украина – НАТО и начну с заседания министров иностранных дел. Я пока не планируют других заседаний, но это не будет одноразовое мероприятие – мы будем продолжать проводить заседания", – сказал он.
Генсек подчеркнул, что у него есть мандат на созыв заседания комиссии.
"Думаю, что для этого пришло время. Конечно, я всегда пытаюсь, чтобы с этим согласились союзники, но если они не все согласны, то это моя прерогатива – провести заседание комиссии", – сказал Столтенберг.
С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.
22 февраля, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, проходило внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.