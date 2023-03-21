Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина – НАТО впервые с 2017 года, несмотря на возражения Венгрии

"Я планирую провести заседание на нашей встрече министров иностранных дел через несколько недель. Я делаю так, потому что я думаю, что это платформа, которая демонстрирует нашу поддержку Украине", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о намерении провести такое заседание, несмотря на возражения Венгрии.

Как пишет "Интерфакс-Украина", Столтенберг сказал, что заседание комиссии Украина – НАТО – это "установленные рамки".

"Я уважаю вопросы, которые подняла Венгрия, и не проводил эти заседания некоторое время, но сейчас я буду продолжать проводить заседания комиссии Украина – НАТО и начну с заседания министров иностранных дел. Я пока не планируют других заседаний, но это не будет одноразовое мероприятие – мы будем продолжать проводить заседания", – сказал он.

Генсек подчеркнул, что у него есть мандат на созыв заседания комиссии.

"Думаю, что для этого пришло время. Конечно, я всегда пытаюсь, чтобы с этим согласились союзники, но если они не все согласны, то это моя прерогатива – провести заседание комиссии", – сказал Столтенберг.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

22 февраля, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, проходило внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО.