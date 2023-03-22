Свитан рассказал, какое оружие нужно Украине для победы над российскими оккупантами

ATACMS – один из видов вооружений, необходимых, по мнению Свитана, для победы Украины в войне с Россией Фото: wikipedia.org

"Первое [что необходимо] – паритетное оружие. То есть нам нужны дальние ракеты. Причем это не ATACMS [ракеты дальностью 300 км, совместимые с высокоточными реактивными системами HIMARS]. ATACMS – это малой дальности все-таки. Нам нужны ракеты типа Tomahawk, [американская крылатая ракета Tomahawk с дальностью в] 2–2,5 тыс. км", – заявил Свитан.

Он подчеркнул, что Украине ракет Tomahawk нужно много, но и у партнеров Украины на вооружении их много – тысячи ракет.

"Причем как раз они предназначены для такого рода действий: для уничтожения противника, еще не вышедшего на линию огня. Даже просто появление этого оружия... Оно так называется: "паритетное оружие". Оно бы решило за несколько дней вопрос по нахождению российской армии в Украине", – убежден эксперт.

Он считает, что россияне при наличии у ВСУ ракет Tomahawk сразу бы вывели войска, причем сочли бы за благо в таком случае просто получить разрешение вывести свою армию из Украины и согласие ВСУ не наносить ударов по производствам в РФ.

"Потому что Tomahawk – это как раз дальность – до "Уралвагонзавода" [который собирает российские танки]. И все. После выхода Tomahawk на "Уралвагонзавод"... Ну, я образно говорю. Там таких заводов около трех десятков. Они практически все достаются такого рода вооружением", – пояснил Свитан.

ATACMS тоже могли бы помочь Украине в разгроме российской армии, говорит он.

"[Нужны] ракеты малой дальности, баллистические: типа тех же ATACMS 300-километровых, PrSM, те же HIMARS 500-километровые. Это уже для работы по не совсем хотящим выходить с нашей территории. Плюс авиация. Авиация очень важна", – заявляет эксперт.

Свитан добавил, что важны не просто самолеты, но и вся номенклатура вооружений, которые они могут нести – свободно падающие авиабомбы, управляемые авиабомбы, ракеты "воздух – земля", ракеты "воздух – воздух", крылатые ракеты.

"Это то, что очень быстро закончило бы нашу войну с Россией нашей безоговорочной победой, – как только было бы принято решение даже о передаче этого всего вооружения. То, что происходит сейчас на линии фронта, – это прошлое тысячелетие, даже не век", – заметил эксперт.

Свитан пояснил, что концепция ведения войн в XXI веке изменилась в сторону авиационной составляющей, ракетной составляющей.

"Почему у наших партнеров, говорят, нет танков? Да они просто не нужны. У наших партнеров не только танков нет – у наших партнеров нет луков, стрел и много чего еще нет, оно просто не нужно, когда есть авиация, когда есть дальние ракеты", – высказался он.

По оценке эксперта, в Украине есть летный состав, который готов переучиться на западные образцы самолетов, и есть техники, инженерно-технический состав, который "легко справится с ракетами".

Вооружением, которое Украина уже получила, и успехами военнослужащих ВСУ в их освоении эксперт тоже доволен.

"Мы сейчас получаем тот же Patriot, мы работаем NASAMS, IRIS-Т SLM мы работаем: лучшими, наверное, уже вооружениями, которые есть у стран НАТО, у наших партнеров. Мы ими работаем. Это наши люди – это наши украинцы. Очень быстро переучились. Это не вновь наученные. Это, конечно, переученные люди, которые всю свою жизнь отдали армии, обороне страны. Поэтому они очень быстро переучиваются на новые типы. Это когда ездишь на "Жигулях" – и всегда хочешь себе Mercedes. А потом – раз! – и тебе его дают. Понятно, что ты очень быстро на него переучишься. Это та же картина", – подытожил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

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