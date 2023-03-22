ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан рассказал, какое оружие нужно Украине для победы над российскими оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
ATACMS один из видов вооружений, необходимых, по мнению Свитана, для победы Украины в войне с Россией
ATACMS – один из видов вооружений, необходимых, по мнению Свитана, для победы Украины в войне с Россией
Фото: wikipedia.org

Для того, чтобы как можно быстрее и с меньшими потерями победить российских оккупантов, Украине в первую очередь необходимы дальнобойные ракеты. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Первое [что необходимо] – паритетное оружие. То есть нам нужны дальние ракеты. Причем это не ATACMS [ракеты дальностью 300 км, совместимые с высокоточными реактивными системами HIMARS]. ATACMS – это малой дальности все-таки. Нам нужны ракеты типа Tomahawk, [американская крылатая ракета Tomahawk с дальностью в] 2–2,5 тыс. км", – заявил Свитан.

Он подчеркнул, что Украине ракет Tomahawk нужно много, но и у партнеров Украины на вооружении их много – тысячи ракет.

"Причем как раз они предназначены для такого рода действий: для уничтожения противника, еще не вышедшего на линию огня. Даже просто появление этого оружия... Оно так называется: "паритетное оружие". Оно бы решило за несколько дней вопрос по нахождению российской армии в Украине", – убежден эксперт.

Он считает, что россияне при наличии у ВСУ ракет Tomahawk сразу бы вывели войска, причем сочли бы за благо в таком случае просто получить разрешение вывести свою армию из Украины и согласие ВСУ не наносить ударов по производствам в РФ.

"Потому что Tomahawk  – это как раз дальность – до "Уралвагонзавода" [который собирает российские танки]. И все. После выхода Tomahawk  на "Уралвагонзавод"... Ну, я образно говорю. Там таких заводов около трех десятков. Они практически все достаются такого рода вооружением", – пояснил Свитан.

ATACMS тоже могли бы помочь Украине в разгроме российской армии, говорит он.

"[Нужны] ракеты малой дальности, баллистические: типа тех же ATACMS 300-километровых, PrSM, те же HIMARS 500-километровые. Это уже для работы по не совсем хотящим выходить с нашей территории. Плюс авиация. Авиация очень важна", – заявляет эксперт.

Свитан добавил, что важны не просто самолеты, но и вся номенклатура вооружений, которые они могут нести – свободно падающие авиабомбы, управляемые авиабомбы,  ракеты "воздух – земля", ракеты "воздух – воздух", крылатые ракеты.

"Это то, что очень быстро закончило бы нашу войну с Россией нашей безоговорочной победой, – как только было бы принято решение даже о передаче этого всего вооружения. То, что происходит сейчас на линии фронта, – это прошлое тысячелетие, даже не век", – заметил эксперт.

Свитан пояснил, что концепция ведения войн в XXI веке изменилась в сторону авиационной составляющей, ракетной составляющей.

"Почему у наших партнеров, говорят, нет танков? Да они просто не нужны. У наших партнеров не только танков нет – у наших партнеров нет луков, стрел и много чего еще нет, оно просто не нужно, когда есть авиация, когда есть дальние ракеты", – высказался он.

По оценке эксперта, в Украине есть летный состав, который готов переучиться на западные образцы самолетов, и  есть техники, инженерно-технический состав, который "легко справится с ракетами".

Вооружением, которое Украина уже получила, и успехами военнослужащих ВСУ в их освоении эксперт тоже доволен.

"Мы сейчас получаем тот же Patriot, мы работаем NASAMS, IRIS-Т SLM мы работаем: лучшими, наверное, уже вооружениями, которые есть у стран НАТО, у наших партнеров. Мы ими работаем. Это наши люди – это наши украинцы. Очень быстро переучились. Это не вновь наученные. Это, конечно, переученные люди, которые всю свою жизнь отдали армии, обороне страны. Поэтому они очень быстро переучиваются на новые типы. Это когда ездишь на "Жигулях" – и всегда хочешь себе Mercedes. А потом – раз! – и тебе его дают. Понятно, что ты очень быстро на него переучишься. Это та же картина", – подытожил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит уже более 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе 2023 года западные партнеры впервые согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. Часть обещанных танков уже поставлена в Украину. По итогам 10-го "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин 15 марта заявил, что уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы Украина имела надлежащий военный потенциал". У России заканчиваются не только вооружения, но и друзья, а антипутинская коалиция увеличивается, подчеркнул глава Пентагона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь. Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.

Украина призывает союзников предоставить ей дальнобойные ракеты и боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны. Обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы, однако эти виды вооружений пока не согласилась поставить ни одна страна. В марте 2023 года Польша и Словакия приняли решения о поставках Украине боевых самолетов советского образца МиГ-29.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, авиация, танки, вооружение, военная техника, военная помощь, украинский военный, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, бомба, интервью, бомбардировщики, российские оккупанты, HIMARS, NASAMS, ATACMS, Роман Свитан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
Галина ГРИШИНА
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галина ГРИШИНА
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
Галина ГРИШИНА
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Кореи, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Кореи, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (122929)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (110278)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (92278)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (79306)
5
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (41513)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (36837)
7
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (33771)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (33746)
 
 
 
 