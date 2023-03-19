ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: У любой наступающей армии есть "золотой месяц", когда она выкладывается полностью, выполняет прорыв фронта. У нас этот месяц будет в апреле – мае

 
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Свитан: Если будет хорошая погода, нечего ждать надо начинать где-то с середины апреля двигаться
Свитан: Если будет хорошая погода, нечего ждать – надо начинать где-то с середины апреля двигаться
Фото: udf.name

Украинское контрнаступление начнется не раньше середины апреля, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это как раз то время, когда подойдут уже сухие и солнечные дни. Ну, Пасха ходит за Луной вместе с Землей и Солнцем, здесь воздушные массы... То есть как раз с середины апреля мы уже можем начинать двигаться. Но, может быть, еще наше командование примет решение посмотреть, как будут себя вести россияне под 9 мая. У них же привязка к этим датам. Они могут собрать какой-то кулак где-нибудь в одном месте – и как-то к 9 мая захватить, допустим, очередной сельский сортир где-нибудь на Донбассе и показать какую-то победу", – сказал Свитан. 

Поэтому, отметил он, возможно, украинское военное командование еще подождет с началом контрнаступления.

"Хотя если будет хорошая погода, нечего ждать – надо начинать где-то с середины апреля двигаться. Будет где-то такой, золотой, месяц – [как] у любой наступающей армии: когда она выкладывается полностью и выполняет определенный бросок, наступательные действия, прорыв фронта. Вот этот месяц у нас будет", – сказал эксперт.

По его мнению, для украинской армии этим периодом станет апрель – май.

"Может быть, начало июня, когда будет выполнен реальный бросок в сторону азовского побережья или Крыма одновременно. И дальше уже второй период: опять накопление к следующему броску", – добавил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление, Роман Свитан
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