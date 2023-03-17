Данилов о контрнаступлении ВСУ: Всему свое время, мы освободим все наши территории

Данилов: Если кто-то считает, что можно в ХХІ веке взять и забрать часть территории и за это не нести никакой ответственности, он глубоко ошибается Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Я не могу согласиться с тем, что они [разговоры о контрнаступлении ВСУ] куда-то делись. И само использование словосочетания "контрнаступление" или другие военные термины. У нас есть военное руководство, у нас есть верховный главнокомандующий и президент нашей страны, у нас есть главком, у нас есть люди ответственные, патриотические. И мы ясно понимаем, что всему свое время. Мы освободим все наши территории, включая Крым, Луганскую и Донецкую области, с территориями, которые сейчас временно находятся под оккупантами", – подчеркнул Данилов.

По его словам, попытки склонить Украину к переговорам не дадут результата.

"И объясню свою точку зрения. У нас есть Конституция. В Конституции четко прописана наша территория. Она зафиксирована всеми международными институтами, включая ООН. И если кто-то считает, что можно в ХХІ веке взять и забрать часть территории и за это не нести никакой ответственности, он глубоко ошибается. Наша задача – освободить нашу территорию", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что без освобождения всей своей территории Украина не сможет развиваться.

"Наши перспективы – не только на эту весну, но и перспективы и на лето, и на ближайшее время – это движение к победе. Мы не можем останавливаться. Мы понимаем, что партнеры в этом принимают участие", – резюмировал Данилов.