Зеленский об обращении к лидерам ЕС: Партнеры услышали позицию Украины

Вечернее заявление президента опубликовала пресс-служба главы государства.

"Онлайн принял участие в заседании Европейского совета... Отметил сильные шаги партнеров. Также отметил вещи, которые пока, к сожалению, не позволяют нам ускорить освобождение территорий, не позволяют ускорить завершение войны. Прежде всего это снабжение более действенного оружия нашим воинам – дальнобойного оружия и современных самолетов, относительно чего пока видим определенное затягивание решений партнеров. Также важно двигаться активнее в направлении новых и более мощных санкций против России за террор и новых шагов в нашей украинской интеграции со структурами Евросоюза. Уверен: партнеры услышали позицию Украины", – сказал президент.

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Контекст:

Совет ЕС собрался 23 марта в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отмечала пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС хотели обсудить последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.

К ним обратился президент Украины. Он предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану.

Также Украина призывает союзников предоставить ей дальнобойные ракеты и боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны. Обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы, однако эти виды вооружений пока не согласилась поставить ни одна страна. В марте 2023 года Польша и Словакия приняли решения о поставках Украине боевых самолетов советского образца МиГ-29.