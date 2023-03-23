Зеленский на заседании Европейского совета назвал пять ключевых примеров затягивания войны против РФ, которые отдаляют от достижения мира

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

Украина может победить в войне уже в 2023 году, заявил в видеообращении к лидерам стран ЕС по видеосвязи с поезда Зеленский, но при условии отсутствия затягиваний в двустороннем сотрудничестве.

По словам президента, "важны не только месяцы и недели, но и дни" – "чем быстрее мы будем действовать сообща, тем больше жизней спасем".

"Не чувствуете ли вы, что новых успехов у нас меньше, чем новых затягиваний в наших совместных усилиях? К сожалению, это так. И Кремль это видит. Это отдаляет нас от достижения мира", – указал Зеленский.

Он назвал пять примеров затягивания войны.

Первый – уже значительное затягивание со снабжением дальнобойных ракет для Украины.

"Это не позволяет нам отбросить позиции российских террористов, в частности, от Херсона, от Запорожья и других наших городов, постоянно обстреливаемых российскими дальнобойными ракетами, – сказал Зеленский. – Лишь вчера и только в нашем Запорожье ракеты российских террористов попали по обычным многоэтажкам. Десятки семей остались без дома, многие ранены, есть погибшие… Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может оградить украинцев от террора. Постоянного российского террора".

Второй пример – боевая авиация. Президент Украины выразил благодарность Польше и Словакии за принятые решения по МиГам для Украины, что "значительно усилит защиту неба".

"Но мы нуждаемся в более современных самолетах, и именно о них мы с вами говорили. Разве есть рациональная мотивация в затягивании относительно более современных самолетов?.. Более современные танки уже в Украине. Так что сделала Россия в ответ? Мы все должны привыкнуть, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия способна, она уже делает", – подчеркнул Зеленский.

Третий пример, продолжил президент, – затягивание с новыми санкционными пакетами Европы против РФ, это "становится все более неприятным".

"Евросоюз не дает сигнал миру, что санкции против России будут нарастать… Как такое затягивание будут воспринимать третьи страны? Те, чья власть не уважает международное право. Очевидно, им может казаться, что игнорирование санкций не будет иметь последствий. Именно поэтому санкции нужно расширять, – отметил Зеленский. – Никакого даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывания санкций, и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасностью. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам, в том числе и продовольственному".

Четвертый пример, по словам президента, – это украинская формула мира – "единственный реалистичный и всеобъемлющий план восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности всей Европы".

"Мы давно говорим с вами об организации саммита формулы мира. Я готов назначить саммит уже в ближайшее время в Киеве. Но все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Я призываю помочь нам с этим. Мы можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно придаст", – уверен Зеленский.

Пятый пример – затягивание в сближении Украины и Евросоюза.

"Это важно и для защиты Украины, и для защиты европейской системы... Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны всех вас, уважаемые, – главного, каждого лидера Европы. Украинцы нуждаются в том, чтобы видеть вашу готовность и мотивироваться ею. Чтобы чувствовать, что защита нашими воинами европейских ценностей действительно поддерживается всей Европой", – резюмировал Зеленский.

Совет ЕС собрался сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отметила пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.